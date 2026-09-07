충격 태도 변화 "오타니, 홍보팀 통해 인터뷰 수차례 거절"…얼마나 심각하길래

오타니 쇼헤이(오른쪽). AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"오타니는 8월 17일(현지시각) 이후로 기자들과 만나지 않았다."

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 사실상 올 시즌 투타겸업을 포기해야 할 것으로 보인다. 오타니는 7월초 이후 왼쪽 무릎, 오른쪽 이두근, 목 부상으로 인해 투수로 등판하지 않고 있다.

다시 투구를 시작해 복귀가 임박한 시점에서, 등판일 이틀전 결국 마운드 복귀가 취소됐다. 몸 상태가 완벽하지 않다는 판단 때문이었다. 여기에 오타니는 최근 타자로도 뛰지 않고있다. 컨디션 회복이 우선이라는 코칭스태프의 판단이었다. 오타니는 7일(한국시각 기준)까지 4경기 연속 라인업에서 제외됐고 완전히 쉬었다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 7일 경기전 인터뷰에서 "오타니가 빠르면 내일(8일) 선발 라인업에 복귀할 수 있다"고 했다. 오타니는 6일 배팅 케이지 안에서 연습 타격 훈련을 소화했고, 훈련을 마친 후 몸에 큰 이상을 느끼지 못했다고 했다. 이제 타자 복귀는 가능한 수준으로 보인다.

하지만 투수 복귀는 여전히 물음표다. 사실상 올 시즌 투타겸업은 끝이라고 보는 시선이 지배적이다. 오타니가 정상적으로 등판을 했다면 8월말 이미 투수로 복귀를 해서 다시 투타겸업을 하는 것이 이상적이었겠지만, 현재 '여기저기' 아픈 오타니의 몸 상태는 투수 복귀에 적신호를 켰다. 로버츠 감독 역시 오타니의 투수 복귀에 대해서는 "가능성이 낮다"고 했다. 올해는 지명타자로 시즌을 마쳐야 할 확률이 크다는 뜻이다.

사사키 로키(왼쪽)와 오타니. AP연합뉴스

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더군다나 오타니는 부상 이후 투수 복귀를 준비하면서 타격 지표까지 뚝 떨어졌다. 8월 16일 불펜 피칭을 재개한 이후 타율이 2할3리 OPS 0.742에 불과했다. 다저스 이적 이후 최악의 성적이다.

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브랜든 고메스 단장은 '디 애슬레틱'과의 인터뷰에서 "오타니의 부상이 타격 성적에 직접적인 영향을 미쳤다고 단정할 수는 없지만, 오타니가 경기 중에 상태가 좋지 않은 듯 팔을 흔들고 하체를 제대로 사용하지 않는 모습이 보였다"고 이야기했다.

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하지만 오타니는 직접 자신의 몸 상태를 설명하지 않고있다. '디 애슬레틱'은 7일자 보도에서 "오타니가 몸 상태를 현재 어떻게 느끼는지 명확하지 않다. 그는 8월 17일 이후로 기자들과 만나지 않았다. 지난 20일간 다저스 홍보 담당자를 통해 여러 차례 인터뷰 요청을 했으나 거절했다"고 전했다.

로버츠 감독 역시 최근 오타니가 몸 상태가 좋지 않으면서 말수가 줄어들고, 이전과는 다른 성격을 보이고 있다고 밝힌 바 있다. 사실상 올 시즌 목표로 했던 것들을 제대로 이루지 못한데다, 타격 성적마저 하락하면서 MVP 역시 놓칠 가능성이 높아진 상황. 오타니도 다소 예민해진 것으로 보인다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com