키움 바로 위, 사실상 꼴찌 아닌가...충격의 9위 롯데, 김태형 재계약 명분도 사라진다

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[스포츠조선 김용 기자] 이렇게 되면 재계약 명분 아예 사라지는데….

사실상 가을야구 경쟁이 끝난 상황이라고 봐도 무방하기에, 지난 주말 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 부산 3연전은 팬들의 관심에서 조금 밀렸다. 평소 같았으면 엄청난 이슈가 됐을 두 인기팀의 맞대결이었지만, 최근 믿기 힘든 동반 추락으로 동기부여가 되지 않는 모습들을 보였다.

그런 와중에 한화가 힘을 냈다. 3연전을 모두 쓸어담았다. 9연패 뒤 3연승으로 9위였던 순위를 7위까지 끌어올렸다.

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반대로 지난달 22일 5연승을 달리며 마지막 힘을 쏟아내던 롯데는 그 이후 6연패-1승-3연패로 완전히 무너져내리고 있다.

9위 추락. 물론 승차가 크지는 않다. 7위 한화와 1경기 차이고, 8위 SSG 랜더스와는 승차가 없다. 또 1경기 만에 순위가 뒤바뀔 수 있다. 하지만 9위라는 성적은 너무 자존심이 상한다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데가 3대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 롯데 김태형 감독과 박건우의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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일각에서는 어차피 망친 시즌, 순위를 떨어뜨려 내년 신인드래프트 좋은 순번을 가져가는 게 낫지 않느냐고도 한다. 효율성에서는 좋은 일일 수 있다. 하지만 전국구 인기 구단으로서, 두산 시절 수많은 우승을 이끈 명장 김태형 감독으로서는 9위라는 성적표를 받아다는 건 큰 상처다. 말이 9위지, 사실상 꼴찌라고 해도 과언이 아니다. 4년 연속 최하위가 거의 확정적인 키움은 객관적 전력이 매우 떨어지는 팀이다. 올해도 최하위가 매우 유력했고, 키움은 시나리오대로 야구를 했다. '키움이라도 앞서서 다행'이라고 위안을 삼는 건 사치라는 얘기다.

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16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성 선수들과 인사를 나누는 롯데 김태형 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

추락에 추락을 거듭하던 롯데는 야심차게 명장 김 감독을 영입했다. 기대는 하늘을 찔렀다. 하지만 지난 두 시즌 연속 7위에 머무르며 자존심을 구겼다. 특히 지난 시즌에는 가을야구를 넘어 선두 경쟁도 할 수 있는 거 아니냐는 얘기가 나온 순간, 후반기 믿기 힘든 12연패에 빠지며 농사를 망쳐버렸다. 올해는 수준급이라는 외국인 선발 투수들을 영입하며 달라질까 했지만, 달라지는 건 없었다.

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김 감독은 올시즌을 끝으로 롯데와의 계약이 만료된다. 재계약이 되려면, 최소 포스트시즌 진출 성과는 내야하는 것 아니냐는 전망이 지배적이었다. 하지만 이미 가을야구는 물 건너 간 분위기다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 롯데의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 롯데 김태형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

다른 쪽에서는 김 감독이 할 수 있는 게 많지 않았을 거라 한다. 실제 김 감독 취임 후 대어급 FA 선수 영입이 전무했고, 전력 보강 자체가 거의 이뤄지지 않았다. 그런 가운데 김 감독이 여러 젊은 선수들을 키워냈으니, 올시즌 후 재계약과 전력 보강으로 다시 한 번 증명할 기회를 줘야하는 것 아니냐는 주장도 있다.

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그것도 올시즌 마무리를 잘했을 때다. 이렇게 무기력하게 시즌을 끝내면, 9위로 시즌이 마감되면 재계약 명분이 아예 사라진다. 끝까지 끈질기게 싸우는 모습을 보여야, 김 감독 체제에 대한 일말의 희망이 생긴다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com