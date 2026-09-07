Advertisement
광고 닫기

키움 바로 위, 사실상 꼴찌 아닌가...충격의 9위 롯데, 김태형 재계약 명분도 사라진다

김용 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/
25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

[스포츠조선 김용 기자] 이렇게 되면 재계약 명분 아예 사라지는데….

사실상 가을야구 경쟁이 끝난 상황이라고 봐도 무방하기에, 지난 주말 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 부산 3연전은 팬들의 관심에서 조금 밀렸다. 평소 같았으면 엄청난 이슈가 됐을 두 인기팀의 맞대결이었지만, 최근 믿기 힘든 동반 추락으로 동기부여가 되지 않는 모습들을 보였다.

그런 와중에 한화가 힘을 냈다. 3연전을 모두 쓸어담았다. 9연패 뒤 3연승으로 9위였던 순위를 7위까지 끌어올렸다.

반대로 지난달 22일 5연승을 달리며 마지막 힘을 쏟아내던 롯데는 그 이후 6연패-1승-3연패로 완전히 무너져내리고 있다.

9위 추락. 물론 승차가 크지는 않다. 7위 한화와 1경기 차이고, 8위 SSG 랜더스와는 승차가 없다. 또 1경기 만에 순위가 뒤바뀔 수 있다. 하지만 9위라는 성적은 너무 자존심이 상한다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데가 3대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 롯데 김태형 감독과 박건우의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/
3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데가 3대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 롯데 김태형 감독과 박건우의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

일각에서는 어차피 망친 시즌, 순위를 떨어뜨려 내년 신인드래프트 좋은 순번을 가져가는 게 낫지 않느냐고도 한다. 효율성에서는 좋은 일일 수 있다. 하지만 전국구 인기 구단으로서, 두산 시절 수많은 우승을 이끈 명장 김태형 감독으로서는 9위라는 성적표를 받아다는 건 큰 상처다. 말이 9위지, 사실상 꼴찌라고 해도 과언이 아니다. 4년 연속 최하위가 거의 확정적인 키움은 객관적 전력이 매우 떨어지는 팀이다. 올해도 최하위가 매우 유력했고, 키움은 시나리오대로 야구를 했다. '키움이라도 앞서서 다행'이라고 위안을 삼는 건 사치라는 얘기다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성 선수들과 인사를 나누는 롯데 김태형 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/
16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성 선수들과 인사를 나누는 롯데 김태형 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

추락에 추락을 거듭하던 롯데는 야심차게 명장 김 감독을 영입했다. 기대는 하늘을 찔렀다. 하지만 지난 두 시즌 연속 7위에 머무르며 자존심을 구겼다. 특히 지난 시즌에는 가을야구를 넘어 선두 경쟁도 할 수 있는 거 아니냐는 얘기가 나온 순간, 후반기 믿기 힘든 12연패에 빠지며 농사를 망쳐버렸다. 올해는 수준급이라는 외국인 선발 투수들을 영입하며 달라질까 했지만, 달라지는 건 없었다.

김 감독은 올시즌을 끝으로 롯데와의 계약이 만료된다. 재계약이 되려면, 최소 포스트시즌 진출 성과는 내야하는 것 아니냐는 전망이 지배적이었다. 하지만 이미 가을야구는 물 건너 간 분위기다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 롯데의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 롯데 김태형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/
17일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 롯데의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 롯데 김태형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

다른 쪽에서는 김 감독이 할 수 있는 게 많지 않았을 거라 한다. 실제 김 감독 취임 후 대어급 FA 선수 영입이 전무했고, 전력 보강 자체가 거의 이뤄지지 않았다. 그런 가운데 김 감독이 여러 젊은 선수들을 키워냈으니, 올시즌 후 재계약과 전력 보강으로 다시 한 번 증명할 기회를 줘야하는 것 아니냐는 주장도 있다.

그것도 올시즌 마무리를 잘했을 때다. 이렇게 무기력하게 시즌을 끝내면, 9위로 시즌이 마감되면 재계약 명분이 아예 사라진다. 끝까지 끈질기게 싸우는 모습을 보여야, 김 감독 체제에 대한 일말의 희망이 생긴다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement