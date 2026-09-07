'40호포' PCA, MVP는 물론 홈런왕-골드글러브 동시다발적 폭격 전개...오타니는 투수 포기 정황 발견

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 7일(한국시각) 론디포파크에서열린 마이애미 말린스전에서 5회초 솔로홈런을 터뜨린 뒤 오른손을 치켜든 채 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이의 복귀가 임박한 가운데 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 역사적인 대포를 쏘아올렸다.

PCA는 7일(이하 한국시각) 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스와의 원정경기에서 시즌 40호 홈런을 터뜨렸다. 이 부문 선두인 필라델피아 필리스 카일 슈와버도 42호 홈런을 날려 둘의 홈런왕 싸움은 더욱 격화되는 분위기다.

리드오프 중견수로 출전한 PCA는 첫 타석에서 투수 땅볼로 물러났지만, 0-2로 뒤진 3회초 두 번째 타석에서는 희생플라이로 타점을 올렸다. 무사 2,3루 찬스에서 마이애미 우완 선발투수 타일러 필립스의 96.3마일 낮은 직구를 걷어올려 좌익수 플라이를 날려 3루주자 카슨 켈리를 홈으로 불러들였다.

Advertisement

이어 2-3으로 뒤진 5회 2사후 장쾌한 대포를 터뜨렸다. 필립스의 초구 84.7마일 스위퍼가 한복판으로 날아들자 그대로 잡아당겨 총알같은 타구로 우측 파울폴 안쪽으로 크게 넘어가는 비거리 403피트 아치로 연결했다. 발사각 27도, 타구속도는 무려 111.2마일에 달했다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 7일(한국시각) 론디포파크에서열린 마이애미 말린스전에서 5회초 솔로홈런을 터뜨리고 있다. Imagn Images연합뉴스\

지난 4일 밀워키 브루어스전 이후 3일 만에 대포를 추가. 시즌 40홈런에 도달한 PCA는 최근 9경기에서 7홈런을 몰아치며 홈런왕 경쟁에 불을 지폈다.

Advertisement

컵스 선수가 40홈런을 기록한 것은 역대 10번째이며, 2005년 데릭 리 이후 21년 만이다. 컵스 좌타자로는 1970년 빌리 윌리엄스 이후 56년 만이다. 또한 24세 이하의 나이에 시즌 40홈런을 친 컵스 선수는 1955년 어니 뱅크스 이후 71년 만이다.

Advertisement

컵스는 PCA의 홈런으로 3-3 동점을 만들었지만, 이어진 5회말 선발투수 클레이 홈즈가 5실점하는 바람에 다시 흐름을 빼앗겼고, 결국 3대10로 대패했다.

Advertisement

팀은 졌지만 PCA는 생애 첫 MVP를 향한 질주를 이어갔다. 타율 0.280(554타수 155안타), 40홈런, 33도루, 96타점, 106득점, 장타율 0.572, OPS 0.946, 317루타를 마크했다. 득점과 루타는 양 리그를 합쳐 각 1위, NL에서는 장타율과 OPS 각 1위, 도루 2위다. 물론 bWAR(8.6)과 fWAR(9.5)도 모두 양 리그를 통틀어 압도적인 선두를 달리는 중이다.

슈와버는 같은 날 애틀랜타 브레이브스전에서 7회말 우월 솔로포를 작렬하며 42번째 아치를 그려 이 부문서 PCA와의 격차 2개를 유지했다. 시즌 막판까지 홈런왕 판도를 예측하기 어려운 상황이다.

Advertisement

PCA는 도루 7개를 추가하면 역대 7번째로 40홈런-40도루 클럽에도 가입한다. 이는 MVP의 위치를 더욱 확고히 할 수 있는 보증서나 다름없다. 아울러 현재 시점에서 24세 이하를 기준으로는 호세 칸세코, 알렉스 로드리게스, 로날드 아쿠냐 주니어에 이어 역대 4번째로 시즌 40홈런-30도루를 달성한 선수가 됐다.

아울러 PCA는 수비력도 최고 수준이라 올해도 골드글러브 수상이 확실시된다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 7일(한국시각) 론디포파크에서열린 마이애미 말린스전에서 5회초 솔로홈런을 터뜨린 뒤 베이스를 돌며 세리머니를 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

이런 가운데 무릎, 팔, 목 등에 걸쳐 통증을 호소하며 이날 워싱턴 내셔널스전까지 4게임 연속 결장한 오타니가 8일 다저스타디움에서 열리는 신시내티 레즈와의 홈 3연전 첫 경기에 출전할 것으로 보인다.

Advertisement

오타니는 지난 6일 타격 훈련을 무난하게 마쳤고, 이날도 타격 훈련 후 다음 날까지 별다른 이상이 없을 경우 출전한다는 계획이다.

데이브 로버츠 감독은 이날 워싱턴전을 앞두고 현지 매체들에 "라인업을 쓸 때까지 100% 확신할 수는 없지만, 그렇게 되길 기대한다"고 밝혔다. 하지만 마운드 복귀는 올해는 이뤄지지 않을 공산이 더욱 커졌다.

로버츠 감독은 "공식적인 건 아니지만, 달력을 보니 오타니가 지난 주 던지지 않은 점을 고려하면 계산상으로 (마운드 복귀가 쉽지 않은)시점이 됐다'며 '지금은 던지지 않는게 이익이다. 최근 4일 동안 쉬면서 도움이 됐다. 앞으로 매일 상태를 지켜 보면서 4,5일 전과 같은 상황이 발생하지 않도록 주의해야 한다'고 설명했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com