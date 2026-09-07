'시즌 아웃' 폰세, 이럴 수가! 기적의 10월 복귀 시나리오…KBO MVP에 뜻밖의 희소식. 토론토가 WS간다면

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]메이저리그 복귀전에서 안타까운 무릎 부상으로 수술을 받고 시즌 아웃된 코디 폰세(토론토 블루제이스)의 피칭을 포스트시즌에서 볼 수 있을까.

캐나다 매체에서 폰세의 포스트시즌 등판 가능성을 언급했다.

캐나다의 '스포츠넷'은 지난 6일(이하 한국시각) 제임슨 타이욘의 부상자 명단 등재 소식을 알리면서 뜻밖의 가능성을 썼다.

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타이욘은 지난달 트레이드 마감일을 앞두고 시카고 컵스에서 왔으나 2경기만에 오른쪽 팔꿈치 염증으로 인해 15일짜리 부상자 명단에 올랐다. 지난 5일 캔자스시티 로열스전에서 복귀했는데 팔꿈치 부상으로 인해 2이닝만에 또다시 강판.

토론토의 존 슈나이너 감독은 "MRI검진을 받고 있다. 타이욘이 남은 시즌 결장할 것으로 보고 있지만 아니길 바란다"라며 좋지 않을 가능성을 높게 봤다.

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그러면서 매체는 갑자기 폰세를 언급. '토론토의 다른 부상 투수들의 경우 패트릭 코빈이 시즌 내 복귀할 가능성은 낮지만 코디 폰세는 토론토가 10월 포스트시즌을 길게 치를 경우 가능성이 있다'라고 했다. 길게 치른다는 의미는 챔피언십 시리즈와 월드시리즈까지 이어진다는 뜻.

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지난시즌 한화 이글스에서 29경기에 선발등판해 17승1패 평균자책점 1.89, 252탈삼진, 승률 0.944를 기록한 폰세는 다승과 평균자책점, 탈삼진, 승률 등 선발 투수가 가져갈 수 있는 타이틀 4개를 모두 휩쓸며 정규리그 MVP에 올랐다.

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포스트시즌에서도 승리의 수호신이었다. 삼성과의 플레이오프에서 2경기 모두 승리투수가 됐고, LG 트윈스와의 한국시리즈에선 3차전에 선발등판해 6이닝 3안타 2실점의 좋은 피칭을 선보였다.

사진=코디 폰세 SNS

사진캡처=폰세 인스타그램

사진캡처=폰세 인스타그램

KBO리그를 평정한 폰세는 메이저리그의 러브콜 속에 토론토로 이적했고, 지난 3월31일 콜로라도 로키스와의 홈경기에서 시즌 첫 선발 등판을 했는데 불의의 무릎 부상을 당했다. 3회초 땅볼 타구를 잡으려다가 오른쪽 무릎이 꺾였고 전방 십자인대 파열로 인해 수술을 받았다. 사실상 시즌 아웃이었다. 그러나 5개월이 흐른 상황에서 폰세의 복귀 가능성이 흘러나온다는 것은 그만큼 그의 회복 상태가 좋다는 의미. 선발로 길게 던지지는 못하더라도 짧은 이닝 정도는 가능할 수도 있다는 뜻으로 볼 수 있다.

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토론토 투수진은 그야말로 부상 병동이다. 딜런 시즈, 맥스 슈어저, 호세 소리아노 등 1~3선발까지만 확실하고 4선발도 마땅치 않은 상황이다.

폰세를 보기 위해선 토론토가 일단 포스트시즌에 올라야 한다. 토론토는 7일 현재 72승72패로 5할 승률을 기록 중이다. 아메리칸리그 동부지구에서 4위이고 와일드카드 레이스에서도 4위다. 3위인 클리블랜드 가디언스(73승71패)에 1게임차 뒤져있다.

일단 와일드카드로 올라가고 이후 승승장구하며 디비전시리즈, 챔피언십시리즈를 거치면서 월드시리즈까지 가야 폰세의 등판 가능성을 기대할 수 있다. 토론토는 이제 18경기만을 남겨놓고 있다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com

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