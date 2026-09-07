"모자 똑바로 써" 데뷔전 신인에 황당 경고, 동료 '집단 항의'…문제의 심판, 결국 ML 사무국 징계 받고 사과

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[스포츠조선 박상경 기자] 이해할 수 없는 경고로 반발을 불러 왔던 메이저리그 심판이 결국 사무국 징계를 받은 뒤 사과에 나섰다.

디애슬레틱은 7일(이하 한국시각) '더그 에딩스 심판이 세인트루이스 카디널스 신인 투수 한셀 링콘에게 사과했다'고 전했다. 심판이 경기 중 일어난 일을 두고 선수에게 직접 찾아가 사과하는 건 이례적인 일이다.

하지만 상황을 보면 그럴 만했다. 지난 5일 미국 콜로라도주 덴버의 쿠어스필드에서 펼쳐진 콜로라도 로키스전. 팀이 4-1로 앞선 6회말 마운드에 오른 링콘은 1사후 TJ 럼필드에게 3루타를 맞았고, 콜 캐릭 타석에선 폭투로 실점했다. 그런데 캐랙이 타석을 이어간 가운데 2B에서 투구 준비 하던 링콘을 향해 에딩스 심판이 포수 레오 베르날을 통해 링콘에게 '모자를 똑바로 쓰라'는 경고를 보냈다.

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링콘은 챙이 일자로 펴진 모자를 왼쪽으로 약간 비뚤게 쓰고 나섰다. 메이저리그 선수들에게서 흔히 볼 수 있는 모습이었다. 링콘은 에딩스 심판의 지시에 잠시 당황한 표정을 보이다 곧 모자를 고쳐썼다.

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이후 링콘은 리듬이 급격히 흔들렸다. 3B로 위기를 자초한 링콘은 96마일 포심 패스트볼을 잇달아 한복판에 꽂았지만, 5구째 공이 좌중간을 갈랐고, 인사이드더파크 홈런이 되면서 다시 실점했다. 링콘이 코너 노비에게 안타를 맞자 결국 세인트루이스의 올리버 마몰 감독은 교체를 결정했다. 이 과정에서 마몰 감독이 에딩스 심판이 링콘에 보낸 경고에 불편한 심기를 드러냈고, 퇴장 당하는 일이 벌어졌다.

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에딩스 심판은 경기 후 "콜로라도 포수 헌터 굿맨이 링콘의 모자에 대해 문제를 제기했다. '저렇게 써도 되느냐'고 했다"며 경고 이유를 밝혔다. 하지만 규정 위반 사항이 아닌데다, 굿맨마저 "그런 말을 한 적이 없다"고 밝히면서 논란이 커졌다. 링콘의 3실점으로 동점을 허용하고도 7대6으로 이긴 세인트루이스 선수단은 이튿날 콜로라도전에 모두 링콘과 같은 방식으로 모자를 쓰면서 분노를 표출했다.

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결국 메이저리그 사무국은 에딩스 심판에게 해당 경고가 부적절 했다는 의견을 전했다. 이에 에딩스 심판이 결국 고개를 숙였다.

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링콘은 6일 콜로라도전에서도 1이닝 4실점에 그친 뒤 트리플A로 강등됐다. 하지만 "팀원들의 큰 응원을 받았다"며 고마움을 전하는 걸 잊지 않았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com