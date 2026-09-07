'한화의 고봉세' 초대형 희소식! 시즌 막판 복귀 가능성 등장…토론토 PS 장기 생존이 우선 조건

코디 폰세. 사진=폭스 스포츠

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[스포츠조선 강우진 기자]시즌 아웃이 유력했던 코디 폰세가 시즌 막판 돌아올 수 있다는 전망이 나온다. 폰세는 KBO 리그 한화에서 뛰었던 선수로 잘 알려져 있다. 한국에서 좋은 활약을 보이며 팬들이 '고봉세'라는 친근한 별명을 지어줄 정도였다. 그는 이번 시즌 메이저리그에 복귀하자마자 부상을 당하면서 아쉬움을 남겼다.

블루제이스 인사이더는 7일(한국시각) '폰세는 올 시즌 내내 경기에 나서지 못했지만, 토론토 블루제이스에 그가 돌아올 수 있는 아주 희박한 가능성이 남아 있다'고 보도했다.

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 폰세가 더그아웃에 들어서며 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

폰세는 무릎 부상으로 시즌 내내 결장하고 있으며, 현재 예상 복귀 시점은 2027년 2월로 잡혀 있다. 이 일정만 놓고 보면 출전을 불가능하다. 하지만 그가 팀에 기여할 수 있는 시나리오는 있다고 한다. 토론토가 10월 포스트시즌에서 오랜 기간 생존하는 것이다. 폰세의 무릎이 예상 복귀 시점보다 일찍 회복되고, 토론토가 포스트시즌에서 월드시리즈 근처까지 가야 한다.

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매체는 '정규시즌 단 1이닝도 투구하지 않은 투수가 포스트시즌에 등판한다면 상당히 이례적일 것'이라며 '토론토의 시즌이 얼마나 오래 이어지느냐에 전적으로 달려 있는 조건부 시나리오다'고 주장했다.

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 4회초 김현수에게 역전 솔로포를 허용한 폰세가 아쉬워하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

토론토의 투수진은 올 시즌 내내 상당한 부담을 받아왔다. 선발 로스터가 돌아가면서 부상을 당하며 투수진에 차질이 생겼다. 팀이 포스트시즌에서 장기간 살아남으려면 추가로 활용할 수 있는 투수가 생기는 것은 중요하다. 토론토는 포스트시즌 진출을 위해 치열하게 경쟁하고 있다. 지금의 페이스를 유지한다면 진출이 유력하다. 다만 폰세의 회복과 관련해 예정보다 이른 시점에 복귀할 것이란 근거가 전혀 없다.

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매체는 '이 이야기가 실제로 의미를 갖게 될지는 우선 토론토가 10월에 더 많은 경기를 치를 수 있는지에 달려 있다'며 '현재로서는 폰세의 이름이 실제 로스터에 논의되지는 않고 있다'고 설명했다. 이어 '이 이야기가 현실이 되려면 우선 토론토의 모든 일이 순조롭게 풀려야 한다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com