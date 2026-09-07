"달력을 보라고…" '이도류의 잔인한 무게' 오타니, 투수 복귀 무산 "내일 DH 복귀"

Sep 4, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) looks on during the eighth inning against the Washington Nationals at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

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[스포츠조선 정현석 기자]'이도류'의 길은 역시나 험난했다.

왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근 통증으로 4경기 연속 결장했던 LA 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(32). 올 시즌 투수로서의 모습은 다시 보기 어려울 전망이다.

지명타자로는 8일(한국시각) 복귀할 예정이다.

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데이브 로버츠 LA 다저스 감독은 7일 워싱턴전을 앞두고 취재진과 만나 "특별한 변수가 생기지 않는다면 오타니는 내일(8일) 신시내티 레즈와의 홈 경기에서 지명타자로 라인업에 복귀할 것"이라고 전했다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 05: Roki Sasaki #11 and Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers look out from the dugout steps during the game against the Washington Nationals at Dodger Stadium on September 05, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

올스타전 이전부터 겹친 부상, 2022년 이후 가장 긴 '4경기 연속 휴식'

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오타니는 지난 3일 세인트루이스전에서 4삼진으로 무기력하게 물러난 뒤 출전을 중단했다.

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전반기 올스타전 이전부터 그를 괴롭혀온 왼쪽 무릎 부상과 오른쪽 이두근 통증이 한계치에 다다랐기 때문이다.

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다저스 구단은 오타니에게 이틀간 완벽한 휴식을 제공한 뒤, 6일 실내 배팅 케이지에서 타격 훈련을 재개하도록 조치했다. 오타니가 4경기 연속 결장한 것은 LA 에인절스 시절이던 2022년 팔꿈치 부상으로 한 달간 결장한 이후 가장 길게 취한 휴식이다.

최근 13경기에서 51타수 7안타(타율 0.137) 1홈런으로 극심한 슬럼프를 겪었으나, 충분한 휴식 덕분에 무릎과 이두근 상태가 한층 호전된 것으로 알려졌다. 올 시즌 오타니는 129경기에 출전해 타율 0.279, 30홈런, 80타점으로 6시즌 연속 30홈런 대기록을 이어가고 있다.

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Sep 5, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers catcher Dalton Rushing (68) talks with designated hitter Shohei Ohtani (17) in the dugout during the game against the Washington Nationals at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

"달력 보면 답 나와" 2026시즌 마운드 복귀는 사실상 무산

타자로서의 복귀 소식에도 아쉬움이 남는 이유는 '투수 오타니'를 더 이상 보기 힘들어졌기 때문이다.

오타니는 무릎 통증 여파로 지난 7월 4일 등판을 끝으로 두 달 넘게 마운드에 오르지 못하고 있다. 올 시즌 투수로는 14경기 85⅔이닝을 던지며 8승 2패 평균자책점 1.79로 압도적인 투구를 펼쳤다.

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로버츠 감독은 올해 오타니의 마운드 복귀 가능성을 묻는 질문에 "달력을 보고, 최근 일주일 동안 그가 얼마나 공을 던졌는지 계산해 본다면 누구나 답을 알 수 있을 것"이라며 정규시즌 마운드 복귀가 사실상 무산됐음을 알렸다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 4: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers in the dugout in the eighth inning against the Washington Nationals at Stadium on September 4, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

현대 야구에서 투타 겸업이라는 극한의 체력 소모를 견뎌내며 두 가지 역할을 모두 완벽히 수행하는 것이 얼마나 가혹한 일인지 다시 한번 증명된 셈이다.

한편 다저스는 이날 포수 달튼 러싱을 오른쪽 팔꿈치 불편 증세로 부상자 명단(IL)에 올렸다. 빈자리에는 트리플A에서 포수 엘리에저 알폰소를 콜업했다.

로버츠 감독은 "러싱이 캐치볼을 하던 중 팔꿈치 부상이 악화됐다"라며 "남은 시즌 타자로 복귀할 수는 있겠지만, 팔꿈치 상태를 고려했을 때 다시 포수 마스크를 쓰기는 어려울 것"이라고 덧붙였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com