'20경기 19승' 이게 가능해? '모건 매직' 보스턴 품에서 영원히 잠들다, 향년 95세로 별세

FILE - Former Boston Red Sox manager Joe Morgan waves to fans as he is honored prior to a baseball game between the Red Sox and the Seattle Mariners in Boston on July 30, 2013. (AP Photo/Elise Amendola, File) FILE PHOTO

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[스포츠조선 정현석 기자]1988년 보스턴 레드삭스의 기적 같은 반전을 이끌며 '모건 매직(Morgan Magic)' 신화를 썼던 조 모건 전 감독이 별세했다. 향년 95세.

보스턴 레드삭스 구단은 7일(한국시각) "구단 명예의 전당 멤버이자 1988년부터 1991년까지 팀을 이끌었던 조 모건 전 감독이 6일 세상을 떠났다"고 공식 발표했다.

'12연승 파죽지세' 1988년 AL 동부지구 우승 견인

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조 모건은 1988년 올스타 브레이크 당시 43승 42패로 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그(AL) 동부지구 하위권에 머물던 보스턴의 임시 감독으로 취임했다.

취임 직후 12연승을 포함해 첫 20경기에서 19승 1패라는 경이로운 성적을 거두며 팀을 AL 동부지구 우승 및 아메리칸리그 챔피언십 시리즈(ALCS) 진출로 이끌었다. 보스턴 팬들은 이 놀라운 후반기 대역전극을 '모건 매직'이라 부르며 열광했다.

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보스턴 구단과 야구계의 추모 물결

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존 헨리 보스턴 레드삭스 구단주는 "조 모건은 구단 역사에서 특별한 위치를 차지하는 인물"이라며 "1988년 팀의 운명을 바꾸며 가장 기억에 남는 한 페이지를 작성했고, 이후 달성한 두 차례의 지구 우승은 팬들과의 유대를 더욱 견고하게 만들었다"고 추모했다.

FILE - Boston Red Sox manager Joe Morgan shouts instructions from the dugout, Oct. 10, 1990 as he watches his team lose a third straight game in Game 3 of the American League playoffs to the Oakland A's. (AP Photo/Paul Sakuma, File) FILE PHOTO

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샘 케네디 보스턴 최고경영자(CEO) 역시 "어릴 적 그의 감독 시절을 보며 야구에 대한 꿈을 키웠다. 훗날 그를 직접 만나면서 야구인으로서뿐만 아니라 인간적으로도 훌륭한 분임을 알게 되었다"며 깊은 애도를 표했다.

보스턴 출신의 명예의 전당 헌액 3루수 웨이드 보그스는 "트리플A 시절부터 빅리그에 이르기까지 내 삶의 큰 부분을 차지했던 분"이라며 "통계보다 야구적 직관과 감을 중시했던 지혜로운 지도자였으나 그에 비해 평가절하된 측면이 있다. 영원히 내가 가장 존경하는 스승으로 남을 것"이라고 전했다.

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18년간 보스턴에 헌신, 명예의 전당 헌액

매사추세츠주 월폴 출신인 모건 감독은 1990년에도 팀을 다시 한번 지구 우승으로 이끌었으며, 1991년까지 보스턴 사령탑을 지내며 통산 301승 262패를 기록했다.

보스턴은 그의 유일한 메이저리그 감독 경력이었다.

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현역 시절 밀워키 브레이브스, 캔자스시티 애슬레틱스, 필라델피아 필리스, 클리블랜드, 세인트루이스 카디널스 등에서 내야수로 활약하며 통산 88경기를 소화했던 그는, 은퇴 후 보스턴 조직에서만 18년간 다양한 역할을 맡아 헌신했다. 이러한 공로를 인정받아 2006년 보스턴 레드삭스 명예의 전당에 헌액됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com