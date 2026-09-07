'오스틴' 다음 '김도영' 아니었다니…'2호 기록' 보유자의 경쟁 마인드, "즐거워요"

[스포츠조선 이종서 기자] "경쟁자이면서도 동료잖아요."
KT 위즈 샘 힐리어드는 지난 1일 수원 한화 이글스전에서 4번타자 겸 중견수로 선발 출전해 2회말 1사 만루에서 희생플라이로 타점을 올렸다.
이 타점으로 힐리어드는 시즌 100번째 타점을 채웠다. 이미 시즌 30홈런을 기록하고 있던 힐리어드는 오스틴 딘(LG)에 이어 올 시즌 두 번째 30홈런-100타점 기록을 달성했다.
39개의 아치를 그리며 홈런 1위를 달리고 있던 김도영(KIA)이 지난달 26일 광주 롯데전 4타점 이후 타점을 신고하지 못하면서 98타점에 머무르고 있었다. 힐리어드는 올 시즌 김도영보다 먼저 30홈런-100타점을 기록한 선수가 됐다.
KT 구단에서도 의미있는 기록이었다. 국내 선수는 아직 30홈런-100타점을 기록한 적이 없다. 2020년 정규시즌 MVP를 수상한 멜 로하스 주니어만이 세 차례(2018, 2020, 2024) 달성한 바 있다.
올 시즌 힐리어드 활약은 그야말로 이강철 KT 감독을 미소짓게 하기에 충분했다. 이 감독은 로하스와 비교하며 "로하스가 전성기 때 내가 다른 팀이었지만, 힐리어드는 주루와 수비가 확실하다. 치는 건 거의 로하스와 비슷한 것 같다. 로하스도 선구안이 좋았는데 힐리어드도 공을 보는 능력이 좋다"라며 "주루에서는 키가 크다보니 보폭이 넓어서 어느새 홈에 있더라"고 칭찬을 아끼지 않았다.
7일까지 힐리어드의 성적은 타율 2할9푼5리 104타점 OPS(장타율+출루율) 0.919. 구자욱(삼성) 김도영, 오스틴 등이 타자 중에서는 MVP 후보로 거론되고 있지만, 힐리어드도 명함을 내밀기에 충분한 모습이다.
다만, 힐리어드는 경쟁자를 특별하게 의식하지 않았다. 힐리어드는 "다른 선수들이 나를 어떻게 생각할지 모르겠지만, 내 입장에서는 경쟁자이면서도 동료다. 내가 타점이나 이런 걸 못하더라도 좋은 선수들이 안타, 타점, 홈런 등을 올리는 모습이 즐겁다"라며 "나 역시 더 잘하려고 노력하고 있다"고 말했다.
다만, 아홉수 극복 후 타점 행진에 대해서는 앞으로의 활약을 기대하기도 했다. 1위 오스틴과는 9개 차인 3위. 2위 르윈 디아즈(삼성·106타점)에는 2개 뒤져있다. 힐리어드는 "99타점을 한 뒤 오랜 기간 타점을 올리지 못했는데 자연스럽게 의식하는 부분이 있었다. 100타점 달성을 한 뒤 '이제 잘 나아갈 수 있겠구나' 싶었다"고 이야기했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com