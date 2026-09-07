19타수 1안타였는데…'김도영 거르고 선택' 응징했다! 하루 4안타 6타점 '불방망이' KIA 3위 보인다 [SC포커스]

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 3회말 무사 1,2루 카스트로가 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 7회말 1사 만루 KIA 카스트로가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 승리한 KIA 카스트로, 김도영이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 김영록 기자] 김동영을 걸렀을 때 다른 타자들이 터져줄 수 있는가.

올시즌 내내 이범호 KIA 타이거즈 감독의 골칫거리였다. 그 고민을 카스트로의 불방망이가 해결해주고 있다.

KIA 타이거즈는 지난 6일 광주 KT 위즈전에서 승리, 이번 주말시리즈를 스윕했다. 올시즌 '2강'으로 자리잡은 KT를 상대로 위기를 기회삼아 3연승을 달리면서 3위 LG 트윈스에 0.5경기 차이로 접근했다.

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그 중심에 부진을 이겨낸 카스트로가 있었다. 카스트로는 앞서 SSG 랜더스-NC 다이노스(2경기)-KT 위즈(2경기)와의 5경기에서 19타수 1안타의 부진을 보이고 있었다. 그래도 KT와의 첫 경기에서 8회 안타를 치며 무안타에서 탈출하는 한편 홈까지 밟으며 역전의 발판을 마련했다. 두번째 경기에선 안타는 없었지만 볼넷 2개를 얻어내며 컨디션을 끌어올렸다.

그리고 마지막 날 대폭발한 것. 카스트로는 KT 선발 대니엘을 상대로 1회말 선취점을 올리는 적시타를 쳤고, 1-1로 맞선 3회말에는 다시 앞서가는 1타점 2루타를 쳤다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회초 이범호 감독이 실점 위기를 맞은 이의리와 이야기를 하기 위해 마운드를 방문했다. 이야기를 마친 뒤 더그아웃으로 향하는 이범호 감독. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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특히 3-2로 앞선 6회말 KT는 2사 2루 상황에서 김도영을 자동 고의4구로 거르고 카스트로를 택했다. 하지만 카스트로는 KT 손동현을 상대로 2타점 2루타를 치며 KIA 더그아웃을 환호케 했다. 8회말에는 KT 마무리 박영현에게 다시 2타점 2루타를 쳤다. 상대의 추격 의지를 완전히 꺾고, 승부에 쐐기를 박는 순간이었다.

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카스트로가 한경기 6타점 이상을 올린 건 지난 8월 26일 광주 롯데 자이언츠전(7타점)에 이어 올시즌 벌써 2번째다. 카스트로는 부상 복귀 후 클린업 한자리를 책임지며 팀 상승세를 이끄는 주역으로 활약중이다. 올시즌 타율 3할2푼8리 15홈런 66타점, OPS(출루율+장타율) 0.926을 기록하며 이범호 감독의 신뢰를 듬뿍 받고 있다.

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특히 7월말부터는 3번타자 김도영-5번타자 나성범 사이의 4번타자로 우뚝 섰다. 김도영이 부담스러워 거르면, 그 다음 타석에 카스트로가 눈을 빛내며 기다리고 있다. 시너지 효과 그 자체다.

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회말 1사 1,2루 카스트로가 선취 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

카스트로의 타순이 4번으로 바뀐 이후 카스트로 본인의 성적은 떨어졌지만, 김도영이 여전히 뜨거운 방망이를 뽐내고 있다. KIA가 8월 이후 13승 6패로 파죽지세로 치고 올라가는 점을 감안하면, 이 또한 희생이고 팀플레이다.

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햄스트링 부상으로 이탈했을 때만 해도 단기 대체 외인으로 영입한 거포 아데를린 로드리게스와 대조되며 퇴출 위기까지 몰렸던 그다. 6~7월 뜨거웠던 활약이 다소 주춤했지만, 이번 맹활약으로 다시 그림자를 걷어냈다.

KIA로선 카스트로가 올해 끝까지 좋은 타격 컨디션을 보여주길 기대할 수밖에 없다. 카스트로는 이범호 감독의 믿음에 답할 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com