천하의 김도영도, 결국은 사람이었다

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 8대3으로 승리하며 3연승을 달렸다. 승리의 하이파이브를 나눈 김도영이 모자를 벗어 땀을 닦아내고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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[스포츠조선 김용 기자] 김도영도 결국 사람이었구나.

누가 봐도 야구를 너무 잘한다. 뛰지 말라고 하니, 홈런을 뻥뻥 터뜨린다. 전문가들도 "다른 선수들이 가질 수 없는 걸 가졌다"며 극찬한다.

하지만 그 KIA 타이거즈 스타 김도영도 결국은 압박감과 부담감을 느끼는 사람이었다. 무자비하게 치는 '괴물'이 아니었던 것이다.

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김도영의 KBO리그 역대 최연소 40홈런 기록 도전이 막을 내렸다. 결과는 최종 실패. 아마 야구에 관심있는 100명 중 99명이 기록 달성을 예상했을 것이다. 39호포를 치고, 40호를 채우기까지 6경기의 기회가 있었기 때문이다.

하지만 김도영의 홈런은 끝내 터지지 않았다. 마지막 기회였던 7일 KT 위즈전 단타만 4개를 때려냈다.

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김도영은 마지막 도전 후 "신경을 썼다. 타석에서 내 모습이 전혀 안 나왔다. 스트레스를 받았다"고 솔직하게 털어놨다. 스포츠 전문 방송사에서는 김도영 홈런 퍼레이드를 방송으로 보여줬다. KIA 경기 중계에는 온통 김도영 최연소 40홈런 도전이라는 자막만 나왔다. 팬과 언론의 관심 모두 엄청나게 뜨거웠다. 여기에 음력, 윤달 등으로 인한 기록 인정 여부에 대한 논란으로 뜨거웠다. 김도영은 "내가 왕관의 무게를 견딜 힘이 없었다는 걸 깨달았다"고 고백했다. 부담 없이, 평소 치던대로 칠 줄 알았느데 멘탈적으로 영향을 받았다는 것이다. 그러면 자기도 모르게 힘이 들어가고, 정신적으로도 지칠 수밖에 없다.

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6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 2루 김도영이 스기모토를 상대로 타석에 들어서고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

삼성 라이온즈 박승규가 평생 한 번 올까말까한 사이클링히트 기록을 포기하고, 팀을 위해 3루까지 진출한 아름다운 사례가 올시즌 있었다. 박승규는 대기록을 스스로 포기했지만, 대신 코칭스태프와 팬들의 절대적 지지를 얻으며 그 이후 사실상 주전급 선수로 발돋움했다.

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김도영도 대단했다. 특히 4회 3번째 타석. 박재현이 출루해 2사 1루. 2B1S 상황서 상대 투수 좌완 오원석의 체인지업이 바깥쪽으로 빠졌다. 아마 홈런을 의식했다면, 그 바깥쪽 볼을 포기하고 다음 승부구를 기다렸을 것이다. 하지만 김도영은 그 바깥쪽 공을 욕심 없이 툭 밀어 중전 안타로 연결시켰다. 3-1 근소한 리드. 치열한 순위 경쟁 속 강팀 KT를 만나 어떻게든 추가점을 만들어야 하는 장면. 자신보다 팀을 먼저 생각한 타격이었다. 어린 선수인데 '존경'이라는 단어가 연결될 정도로 인상적인 플레이였다. 김도영은 "마지막 타석 빼고는 홈런을 의식하지 않았다"고 말했다. 솔직했다. 마지막 기회에서는 욕심을 내봤다는 것을 인정했다.

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 8대3으로 승리하며 3연승을 달렸다. 김도영이 이범호 감독과 승리의 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

김도영 입장에서 많이 아쉽겠지만, 차라리 '잘됐다'라고 홀가분하게 넘어가는 게 나을지도 모른다. 위에서 언급했던 것처럼 전 기록 보유자 이승엽 전 두산 감독이 음력 생일을 등록해 실질적으로 김도영은 기록 무산이 아니냐는 논쟁이 붙었다. 물론 KBO 기록은 선수가 양력이든, 음력이든 선수가 스스로 선택한 생일 기준으로 정해지는 것이고 역대 그렇게 해왔기에 김도영이 홈런을 쳤으면 당연히 기록 인정을 받는 게 맞았다. 하지만 기록이 달성됐다면 또 어떤 얘기가 나왔을지 모른다. 오히려 기록을 세우고 찝찝한 상황이 연출될 수도 있었다. 그러면 선수 입장에서 멘탈 케어가 더 쉽지 않았을 수 있다. 차라리 김도영 말처럼 또 다른 새로운 기록을 위한 발판으로 마련한다고 생각하는 게 더 좋을 듯 하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com