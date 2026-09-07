아깝다 멀티히트! '2타점 적시타' 이정후, 양질의 타구 4개 때리며 슬럼프 극복 계기 마련

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 7일(한국시각) 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠전에서 4회초 2사 2,3루서 우측으로 적시타를 띄우고 있다. AP연합뉴스\

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 모처럼 적시타를 터뜨리며 시즌 막판 슬럼프에서 벗어날 조짐을 보였다.

이정후는 7일(이하 한국시각) 뉴욕 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠와의 원정경기에 5번 우익수로 선발출전해 4타수 1안타 2타점을 기록했다. 샌프란시스코는 이정후의 2타점 적시타를 앞세워 2-0으로 앞서나가다 경기 후반 4실점하는 바람에 2대4로 역전패했다.

이정후는 이날 4차례 타석에서 모두 양질의 타구를 날려 최근 바닥으로 내려앉은 타격감을 끌어올릴 수 있는 계기를 마련했다.

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지난 4일 피츠버그 파이어리츠전에서 7회 대타로 나가 적시 2루타를 날렸던 이정후는 5일 메츠전서 5타수 무안타로 침묵해 선발출전 기준으로 4경기 연속 무안타, 3경기 연속 5타수 무안타의 심각한 슬럼프 증세를 보였다.

전날(6일) 메츠전서 하루 휴식을 취한 뒤 이날 나아진 타격감을 선보인 이정후는 타율 0.280(496타수 139안타), 9홈런, 53타점, 62득점, 26볼넷, 12도루, OPS 0.730을 마크했다.

이정후가 이정후가 7일(한국시각) 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠전에서 4회초 2사 2,3루서 우측으로 적시타를 날리고 출루해 팔꿈치 보호대를 1루코치에게 건네고 있다. Imagn Images연합뉴스

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2회초 1사후 첫 타석에서는 잘 맞힌 타구가 외야수에 잡혔다. 볼카운트 3B1S에서 메츠 우완 선발 크리스티안 스캇의 5구째 95.1마일 한가운데 직구를 잘 끌어당겨 우측으로 큼지막한 타구를 날렸다. 발사각 40도에 타구속도는 100.6마일.

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그러나 우익수 카슨 벤지가 뒤로 달려가 비거리 347피트 지점에서 잡아냈다. 이날 샌프란시스코 타자들이 친 타구 가운데 가장 멀리 날았지만, 너무 높이 떴다.

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이정후의 적시타가 터진 것은 0-0이던 4회초. 2사후 브라이스 엘드리지와 조나 콕스의 연속 안타로 마련된 2,3루 찬스에서 이정후는 스캇의 초구 몸쪽으로 붙은 94.5마일 직구를 힘차게 잡아당겼다.

살짝 빗맞은 타구는 우측으로 뜬 뒤 공을 잡기 위해 모인 우익수 벤지와 2루수 마커스 시미엔 사이에 떨어지는 안타가 됐다. 그 사이 주자 2명이 모두 홈을 밟아 샌프란시스코는 2-0으로 앞서 나가기 시작했다. 하지만 샌프란시스코는 이후 추가 득점을 하지 못하고 역전패의 빌미를 제공했다.

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이정후는 6회 세 번째 타석에서는 상대 우완 조나단 핀타로의 몸쪽 커터를 끌어당겨 우측으로 안타성 타구를 쳤지만, 우익수 벤지가 우중간으로 달려가 몸을 던져 가까스로 잡아내 아웃됐다. 스탯캐스트는 이 타구의 기대 타율을 0.530으로 측정했다.

이정후는 2-4로 뒤진 9회 마지막 타석에선 3루수 직선타로 물러났다.

뉴욕 보 비??이 8회말 좌중간 3점홈런을 터뜨린 뒤 배트플립을 하며 달려나가고 있다. Imagn Images연합뉴스

8회말 팀의 3번째 투수로 등판한 샌프란시스코 우완 카슨 시모어는 1이닝 동안 홈런 2방을 얻어맞고 4실점했다.

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메츠는 선두 브렛 베이티가 시모어의 한가운데로 떨어지는 슬라이더를 밀어쳐 좌월 솔로포를 날려 1점을 만회한 뒤 계속된 2사 1,2루에서 보 비??이 2구째 몸쪽으로 떨어지는 89.1마일 슬라이더를 잡아당겨 우중월 3점홈런으로 연결해 전세를 뒤집었다.

올시즌 샌프란시스코는 49번의 세이브 기회에서 23번의 블론세이브를 기록했다. 메츠와의 이번 3연전을 1승2패로 마친 샌프란시스코는 59승85패(0.410)를 마크, NL 서부지구 4위를 유지했다. 2017(0.395)년 이후 가장 낮은 승률을 기록 중이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com