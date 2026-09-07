'역대 최다 삼진 불명예' 대위기 슈와버, 똑같은 '지명타자' 오타니 만큼 못뜨는 이유

카일 슈와버. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 가장 유력한 메이저리그 홈런왕 후보인 필라델피아 필리스 카일 슈와버가 한 시즌 최다 삼진의 불명예 기록도 안을 것으로 보인다.

홈런왕에게 삼진은 일종의 '영광의 상처'다. 홈런을 많이 치는 선수 치고 삼진이 적은 경우는 거의 없다. 슈와버만 보더라도 필라델피아로 이적한 2022년 46홈런으로 첫 홈런 타이틀을 차지하면서 양 리그를 합쳐 가장 많은 200차례의 삼진을 당했다.

2023년에도 47홈런을 때렸지만, 삼진 개수는 자신의 한 시즌 최다인 215개나 됐다. 작년에는 56홈런을 쳐 두 번째 홈런왕에 오르면서도 삼진은 전체 타자들 중 세 번째로 많은 197번을 당했다.

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슈와버는 7일(한국시각) 애틀래타 브레이브스와의 홈경기에 리드오프 지명타자로 출전해 시즌 42호 홈런을 포함, 3타수 1안타 1타점 1볼넷 1득점을 기록했다.

이날 다행히 삼진은 없었지만, 슈와버는 지금까지의 페이스를 적용하면 올시즌 225삼진을 마크하게 된다. 2009년 애리조나 다이아몬드백스 마크 레이놀즈가 세운 223삼진을 넘어서게 된다. 레이놀즈는 전성기에 30~40개의 홈런을 때린 거포였지만, 늘 삼진 부분 1위였고 타율은 2할대 초반, 1할대 후반이 대부분이었다. 어쨌든 슈와버가 역대 한 시즌 최다 삼진의 '불명예'를 레이놀즈로부터 이어받게 되는 것이다.

필라델피아 필리스 카일 슈와버가 7일(한국시각) 시티즌스 뱅크파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스전에서 7회말 우월 솔로홈런을 터뜨린 뒤 타구를 바라보고 있다. AP연합뉴스

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또한 슈와버는 200차례 이상 삼진을 당한 시즌 부문서도 레이놀즈와 어깨를 나란히 할 수 있다. 레이놀즈는 2008(204개)~2010년(211개)까지 3년 연속 200삼진을 당했다. 200삼진을 세 시즌에 걸쳐 기록한 선수는 역대로 레이놀즈 뿐이다. 슈와버는 2022, 2023년에 이어 올해 세 번째로 200삼진을 예약해 놓은 상황이다.

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그러나 '공갈포' 이미지가 강했던 레이놀즈와 달리 슈와버는 메이저리그를 대표하는 홈런왕으로 군림 중이다. 2022년에는 46개의 대포를 쏘아올려 내셔널리그(NL) 홈런 타이틀을 차지했고, 작년에는 56홈런을 터뜨리며 두 번째 NL 홈런왕에 올랐다. 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 이날 40홈런을 쳐 바짝 추격 중이지만 슈와버가 올해 예상 홈런수 48개로 세 번째 홈런 타이틀을 가져갈 확률이 그래도 높다. 즉 2022년에 이어 4년 만에 홈런왕의 영예와 삼진왕의 불명예를 동시에 안을 공산이 크다.

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그런데 슈와버는 아직 한 번도 MVP에 오른 적이 없다. MVP 투표에서 가장 높은 순위에 오른 시즌이 바로 작년이다. 56홈런과 132타점, OPS 0.928을 마크하며 커리어 하이를 찍은 슈와버는 NL MVP 투표에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이에 이어 2위를 차지했다. 그러나 실상을 들어다보면 자랑스러운 2위라고 말하기도 어렵다. 오타니가 30개의 1위표를 모두 가져갔기 때문이다.

슈와버는 홈런 타자로서는 손색이 없지만, 팀 승리 기여도에서는 상대적으로 처진다. 지난해 bWAR 4.6은 NL에서 10위권 밖이었다. fWAR 4.8 역시 NL 16위에 그쳤다.

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슈와버는 올해 225삼진을 당할 수 있는 페이스다. AP연합뉴스

도대체 뭐가 슈와버의 어마어마한 파워히팅을 상대적으로 덜 빛나게 만드는 걸까. 삼진이 많다는 걸 외면할 수는 없을 것 같다. 여기에 타율도 2할대 초반에 머물러 득점 찬스를 살리는 회수가 톱틀래스 경쟁자들에 비해 떨어진다.

지난해 슈와버는 '하이 레버리지' OPS가 0.844로 '로 레버리지'의 1.031보다 한참 떨어졌다. 오타니의 경우 작년 하이 레버리지 OPS는 1.168, 로 레버리지에서는 1.030으로 슈와버와는 반대였다. 결정적인 순간의 타격이 오타니에 비해 가치가 한참 뒤졌다는 의미다.

결정적으로 슈와버는 지명타자다. 수비를 거의 하지 않는다. 작년 외야수로 8경기에 출전했고, 올해는 이날 현재 좌익수로 두 차례, 1루수로 5차례 글러브를 낀 게 전부다. 그렇다고 발이 빠른 것도 아니다. 지난 시즌에는 도루 10개를 올렸지만, 올해는 3개 뿐이다.

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종합하면 낮은 타율과 지나치게 많은 삼진, 긴박한 상황에서의 상대적 약세, 그리고 수비를 하지 않고 기동력도 약하다는 점이 그의 홈런 가치를 떨어뜨리고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com