'4348억팔' 게릿 콜 대굴욕! 1회 1·2·3번에 3연속 피홈런…ML 최초 불명예 기록 탄생했다

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 간판 투수 게릿 콜(뉴욕 양키스)이 불명예의 주인공이 됐다.

콜은 7일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코파크에서 펼쳐진 샌디에이고 파드리스전에 선발 등판해 1회말 선두 타자 페르난도 타티스 주니어를 비롯해 2번 제이크 크로넨워스, 3번 매니 마차도에게 잇달아 홈런을 맞았다.

타티스와 만난 콜은 2B2BS에서 너클 커브를 선택했다. 하지만 83.8마일의 구속을 기록한 이 공이 제대로 꺾이지 않은 채 밋밋하게 들어갔고, 타티스가 이를 놓치지 않고 밀어쳐 우측 담장을 넘겼다.

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선두 타자 홈런을 내준 콜은 크게 동요하는 기색 없이 크로넨워스를 만났다. 2B1에서 콜은 존 한폭판으로 97마일 포심 패스트볼을 뿌렸다. 하지만 크로넨워스는 이 공을 놓치지 않았다. 빨랫줄 처럼 뻗어간 타구는 좌측 폴대를 맞고 담장 안으로 들어가면서 백투백 홈런이 됐다.

연타석 홈런에 콜도 어느 정도 타격을 받은 모습이었다. 마차도를 상대하기 전 피치컴에 문제가 있다는 수신호를 보내면서 잠시 경기가 중단됐고, 포수 오스틴 웰스와 이야기를 나눴다. 그러나 콜은 마차도가 2S에서 2개의 바깥쪽 공을 골라내자 존 바깥쪽 낮은 코스로 97마일 포심 패스트볼을 뿌렸고, 이 공이 마차도의 방망이에 걸리면서 중월 솔로포, 백투백투백 홈런으로 이어졌다.

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이후 콜은 2회부터 6회까지 단 2안타만 내주면서 마운드를 꿋꿋하게 지켰다. 하지만 양키스 타선이 좀처럼 터지지 않으면서 패전 위기가 이어졌다. 결국 콜은 7회말 선두 타자 루이스 캄푸사노에게도 솔로포를 맞으면서 4실점째를 했다. 콜이 7회까지 던지고 불펜에 공을 넘긴 뒤, 양키스 타선은 3득점을 하면서 추격했다. 하지만 결국 3대4로 패하면서 콜은 7이닝 6안타(4홈런) 무4사구 3탈삼진 4실점으로 패전 투수로 기록됐다.

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콜이 한 경기에서 무더기 홈런을 맞은 게 이번이 처음은 아니다. 2022년 6월 10일 미네소타 트윈스전에서는 2⅓이닝 동안 8안타를 맞는 과정에서 피홈런만 5개를 내주며 7실점 하며 조기 강판되는 굴욕을 겪은 바 있다. 당시에도 1~3번에게 3연타석포를 맞으며 고개를 숙였다. 4년 만에 두 번째 악몽을 꾼 셈이다. 미국 엘라이어스는 '메이저리그 사상 첫 회에 1~3번 타자에게 3연속 타자를 맞는 경험을 두 번이나 한 투수는 콜이 처음'이라고 소개했다.

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달갑지 않은 기록에도 콜은 의연함을 잃지 않았다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "상대 타자들이 좋은 스윙을 했다. 때론 어쩔 수 없는 일이 벌어질 때도 있다"고 말했다.

2020년 양키스와 전 구단 트레이드 거부권이 포함된 9년 3억2400만달러(약 4348억원) 계약을 맺어 화제가 됐던 콜은 지난해 토미존수술을 받은 뒤 재활을 거쳐 지난 5월부터 복귀했다. 현재 19경기 111이닝 8승8패, 평균자책점 3.41을 기록하며 2023시즌 이후 3년 만에 세 자릿수 이닝을 돌파하는 데 성공했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com