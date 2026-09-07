[오피셜]'대역전극' 기자단 투표는 곽빈 1위 → 팬 27만표가 김도영 MVP 만들었다

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 3회말 무사 1루 김도영이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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[스포츠조선 나유리 기자]기자단 투표 결과를 압도적 팬 투표가 뒤집었다. KIA 타이거즈 김도영이 KBO리그 8월 월간 MVP로 선정됐다.

김도영은 KBO리그 8월 월간 MVP 기자단 투표에서 총 35표 중 10표(28.6%), 팬 투표 49만 5,144표 중 27만 7,640표(56.1%)로 총점 42.32점을 받았다. 김도영은 총점 23.89점을 기록한 두산 베어스의 '에이스' 곽빈을 제치고 MVP를 수상하게 됐다.

회원사를 대상으로 한 기자단 투표 총 35표 가운데, 1위는 곽빈이었다. 곽빈은 14표를 받았고, 김도영이 10표를 받아 2위를 기록했다. 3위는 7표를 받은 삼성 라이온즈 구자욱이었고, 두산 최민석이 3표, 삼성 크리스 페덱이 1표를 기록했다.

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그러나 팬 투표 결과가 기자단 투표 결과를 뒤엎었다. 김도영은 팬 투표에서 무려 27만7640표를 받았다. 이는 압도적 수치다. 8월 MVP 전체 팬 투표수가 49만5144표인데, 김도영이 절반 이상을 싹쓸이했다. 팬 투표에서는 삼성 구자욱이 7만3013표로 2위를 차지했고, 곽빈은 3만8551표로 3위에 이름을 올렸다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 1사 1,2루 곽빈이 김건희를 병살로 처리해 이닝을 끝낸 후 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

때문에 총점에서 김도영이 42.32점으로 압도적 1위가 됐고, 곽빈이 23.89점으로 2위, 구자욱이 17.37점으로 3위를 각각 차지하면서 MVP의 주인공이 결정됐다.

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김도영은 8월 화끈한 방망이를 보여주며 팀 타선을 이끌었다. 타율 3할2푼1리와 함께 6홈런을 기록해 월간 홈런 공동 1위에 올랐다. 또한 16득점, 장타율 0.714로 두 부문 모두 단독 1위에 자리했다. 특히 지난 8월 26일 광주 롯데 자이언츠전에서는 시즌 39호포를 쏘아올려 2024시즌 기록한 자신의 종전 단일시즌 최다 홈런(38개)을 넘어섰다. 김도영은 2018년 김재환(당시 두산), 박병호(당시 넥센), 한유섬(당시 SK) 이후 8년 만의 국내 타자 40홈런에도 홈런 1개만을 남겨놓는 등 꾸준한 타격감을 자랑하고 있다.

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김도영이 월간 MVP에 오른 것은 2024년 3~4월, 6월 수상 이후 3번째다. 김도영은 KIA 소속 선수 중 양현종(5회)에 이어 2번째로 많은 월간 MVP 수상을 기록하게 됐다.

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8월 MVP로 선정된 김도영에게는 상금 300만원과 함께 트로피가 주어진다. 또한 신한은행의 후원으로 김도영의 모교인 광주동성중학교에 선수 명의로 기부금 200만원이 전달될 예정이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com