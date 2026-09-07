38세 나이에도 163㎞! 역사상 단 9명만 차지한 금자탑, 여전히 건재한 '수호신'의 진심 "4년전에 '끝났다' 생각했는데…"

채프먼. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 불혹이 가까운 나이에도 여전히 160㎞가 넘는 광속구를 던지고, 빅리그 무대에서 철벽 마무리의 존재감을 뽐낸다. 현 시대의 야구팬들은 또한명의 전설을 보고 있다.

아롤디스 채프먼(38·보스턴 레드삭스)이 메이저리그 역사에 빛나는 족적을 남겼다.

보스턴은 7일(한국 시각) 미국 볼티모어의 오리올 파크 앳 캠든 야즈에서 열린 볼티모어 오리올스와의 경기에서 3대1로 승리했다.

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9회말 마운드를 지킨 투수는 어김없이 채프먼이었다. 채프먼은 삼진 2개를 곁들여 1안타 무실점으로 깔끔하게 경기를 마무리했다.

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이로써 채프먼은 2010년 신시내티 레즈에서 빅리그에 데뷔한 이래 17시즌 만에 통산 400세이브에 도달했다. 2012년 38세이브를 올린 채프먼은 이후 마무리로 뛴 11시즌 동안 총 367개의 세이브를 올렸다. 연평균 33.4개를 기록한 셈.

특히 뉴욕 양키스에서 뛰던 2020년대초에는 위기도 있었다. 2020년에는 코로나 확진과 단축 시즌으로 많은 경기를 치르지 못했고, 2022년에는 부진을 거듭하며 급기야 마무리 자리를 동료에게 내주고 셋업맨으로 내려앉았다. 이후 캔자스시티 로열스, 텍사스 레인저스를 거치며 셋업맨으로 커리어를 이어갔다.

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그리고 양키스의 오랜 라이벌 보스턴이 채프먼에겐 '회춘'의 장소가 됐다. 2025년 보스턴으로 유니폼을 갈아입은 채프먼은 67경기에 등판, 5승3패 4홀드 32세이브에 평균자책점 1.17을 기록하며 '올해의 구원투수'를 수상했다.

38세 시즌인 올해도 채프먼은 3승4패 33홀드, 평균자책점 2.03의 무시무시한 기록을 남기며 보스턴의 철벽 마무리로 활약중이다.

포수 러츠먼과 함께 기뻐하는 채프먼., AFP연합뉴스

경기 후 채프먼이 "400세이브는 올해 개인적인 목표였다"면서 감격을 숨기지 않았다.

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그는 "몇년전 마무리 보직을 잃었을 때, 400세이브는 도달하지 못할 거라는 생각을 했었다"면서 "보스턴에서 다시 경쟁할 기회를 얻었고, 마침내 400세이브까지 왔다. 지금이 내겐 너무나 특별한 순간"이라며 웃었다.

메이저리그에서 '세이브'가 공식 기록이 된 건 1969년부터다. 채프먼은 마리아노 리베라(652개)를 필두로 트레버 호프먼(601개) 켄리 잰슨(493개) 리 스미스(478개) 크레이그 킴브렐(441개) 프란시스코 로드리게스(437개) 존 프랑코(424개) 빌리 와그너(422개)의 뒤를 이어 400세이브 클럽에 가입하게 됐다.

이들 중 리베라와 호프먼, 스미스, 와그너는 미국야구 명예의전당(HoF)에 헌액된 레전드들이다. 잰슨(디트로이트 타이거즈)과 킴브렐(캔자스시티)은 아직 채프먼과 함께 현역으로 활동중이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com