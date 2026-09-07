4연승 신바람 중인데 '오타니 뿌리기', 드디어 DH로 복귀하지만 '투수 오타니'는 2026년 사실상 마감

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 7일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 8회말 공격 때 타격 준비를 하고 있다. 그러나 오타니가 대타로 출전하는 일은 없었다. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 올시즌 투수로서의 역할을 사실상 마감했다. 4년 연속 및 통산 5번째 MVP 등극도 물건너갔다고 보면 된다.

오타니는 7일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 워싱턴 내셔널스전도 벤치에서 경기를 지켜봤다. 최근 4경기 연속 결장한 것인데, 이는 다저스 유니폼을 입은 이후 처음 있는 일이다.

오타니의 몸 상태에 이상이 처음 발견된 것은 지난 6월 12일 피츠버그 파이어리츠와의 원정경기에서다. 당시 리드오프 지명타자로 출전, 홈런을 포함해 2타수 2안타 1타점 2득점 2볼넷의 맹타를 휘두른 그는 7회 타석에서 대타로 교체됐다.

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다저스 구단은 "오타니가 왼쪽 무릎 염좌 증세로 7회 타석에서 교체됐다"고 밝혔다. 이후 통증을 안고 투타 겸업을 이어갔다. 결국 탈이 나고 말았다. 7월 4일 샌디에이고 파드리스전을 끝으로 더 이상 마운드에 오르지 못했다. 올스타 팬 투표에서 최다득표를 했지만, 올스타 브레이크 동안 LA에 머물며 무릎 치료와 재활에 매달렸다.

후반기 마운드 복귀 계획은 불펜피칭서 무릎 통증이 재발하면서 물거품이 됐다. 8월 9일 피칭 훈련을 재개했지만, 8월 29일 불펜피칭서 무릎 통증에 오른팔 이두근, 목 통증이 겹치면서 또 공을 놓았다. 9월 2일 마운드 복귀 계획도 취소됐다.

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다양한 부상은 타격에도 영향을 미쳤다. 8월 9일 이후 타율이 0.204(93타수 19안타)에 그쳤다. 그동안에는 무릎 통증이 타격에 영향을 주지 않는다고 주장했던 오타니다.

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오타니 쇼헤이는 지난달 29일(한국시각) 불펜피칭서 무릎 통증이 재발해 피칭 훈련을 중단했다. AP연합뉴스

결국 휴식을 취하면 괜찮아질까 싶어 지난 4일 세인트루이스 카디널스전부터 이날까지 4경기 연속 휴식을 취했다. 다행스러운 것은 6일과 7일 배팅 훈련서 별다른 이상이 나타나지 않아 8일 시작되는 신시내티 레즈와의 홈 3연전부터 지명타자로 출전할 수 있게 됐다.

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오타니는 이날 워싱턴전서 실현되지는 않았지만 8회말 하위타선 공격 때 대타 준비를 하기도 했다. 데이브 로버츠 감독은 경기 후 "내일은 오타니가 라인업에 오를 것으로 기대한다"고 말했다.

그러나 로버츠 감독은 오타니의 투수 복귀 계획은 '사실상' 무산됐음을 암시했다.

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그는 "공식적인 건 아니지만, 달력을 보니 오타니가 지난 주에 던지지 않은 점을 고려하면 계산상으로 (마운드 복귀가)쉽지 않다'며 '지금은 던지지 않는 게 이익이다. 최근 4일 동안 쉬면서 도움이 됐다. 앞으로 매일 상태를 지켜 보면서 4,5일 전과 같은 상황이 발생하지 않도록 주의해야 한다'고 설명했다.

오타니 쇼헤이와 사사키 로키. AFP연합뉴스

피칭 재활을 시작하면 또 쉬어야 하는 상황이 올 수도 있기 때문에 앞으로 시즌이 끝날 때까지 타자에만 전념하는 것으로 구단과 오타니가 합의를 봤다고 보면 된다. 정규시즌 동안 던지는 일을 중단했는데, 포스트시즌서 갑자기 마운드에 오를 수는 없는 노릇이다.

다저스는 포스트시즌 로테이션을 야마모토 요시노부, 태릭 스쿠벌, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우 4명으로 사실상 확정했다. 사사키 로키와 저스틴 로블레스키는 가을야구 때 불펜으로 이동한다.

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이런 가운데 MLB.com에 따르면 오타니는 지난달 18일 이후 언론과의 만남을 꺼리고 있다. 현지 기자들이 다저스 홍보팀에 인터뷰 요청을 해도 오타니가 이를 거부하고 있다는 것이다. 몸 상태가 좋지 않고 자신의 성적이 나질 않으니 신경이 예민해질 수밖에 없다.

주목할 점은 다저스는 오타니가 빠진 4경기를 모두 이겼다. 타선의 집중력과 후반 응집력이 최고조에 달해 있다. 여기에 오타니가 다시 가세하는데, 긍정적인 방향으로 흐를 지는 지켜볼 일이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com