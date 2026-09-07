'38세 맞아?' 마지막 공이 무려 162.5km…채프먼, 101마일 찍으며 통산 400세이브 'ML 역대 9번째'

보스턴 레드삭스의 아롤디스 채프먼이 볼티모어 오리올스전서 세이브를 기록, 개인통산 400세이브를 달성하고 특유의 포즈를 취했다. AP 연합뉴스

보스턴 레드삭스의 아롤디스 채프먼이 볼티모어 오리올스전서 세이브를 기록, 개인통산 400세이브를 달성한 뒤 포수 애들레이 러쉬맨과 기쁨을 나누고 있다. AP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]서울올림픽이 개최된 1988년 2월 28일생으로 올해 38세. 그런데 마지막 공이 무려 101마일이었다.

왼손 강속구 마무리 아롤디스 채프먼(보스턴 레드삭스)이 통산 400세이브의 금자탑을 세웠다. 메이저리그 역대 9번째의 대기록이다.

채프먼은 7일 볼티모어 오리올스와의 원정경기에서 3-1로 앞선 9회말 등판해 1이닝을 1안타 2탈삼진 무실점으로 막고 세이브를 챙겼다. 올시즌 33세번째 세이브이자 자신의 통산 400번째 세이브였다.

Advertisement

톱타자 블레이즈 알렉산더를 좌익수 플라이로 제압한 채프먼은 피트 알론소에 좌전안타를 맞았고, 3번 코비 메이요 타석 때 폭투로 1사 2루의 위기에 몰렸다. 하지만 메이요를 풀카운트 승부끝에 슬라이더로 헛스윙 삼진으로 돌려세웠고, 4번 크리스찬 엔카나시온-스트랜드를 헛스윙 삼진으로 잡아내며 경기를 마무리. 1B2S에서 엔카나시온-스트랜드에게 던진 4구째 싱커는 바깥쪽으로 꽉찬 스트라이크로 구속이 무려 101마일(약 162.5㎞)이 찍혔다.

채프먼은 2010년 신시내티 레즈에서 메이저리그 데뷔를 했으나 첫 해엔 마무리가 아니었다. 중간 계투로 2승 2패 4홀드를 기록. 이듬해인 2011년에도 중간계투로 던졌던 채프먼은 딱 데뷔 첫 세이브를 올렸는데 그것이 그해의 유일한 세이브였다. 2012년부터 본격적으로 마무리 보직을 맡아 그해 38세이브를 올리면서 강속구 왼손 마무리로 자리를 잡았다. 2016년 뉴욕 양키스로 트레이드 될 때까지 146세이브를 올렸다. 양키스에서 시카고 컵스로 이적해서는 컵스의 108만에 월드시리즈 우승에 힘을 보탰다.

Advertisement

다시 양키스로 온 채프먼은 2023년까지 뛰다 시즌 도중 캔자스시티 로열스로 이적했고 2024년 피츠버그 파이리츠로 옮긴 뒤 지난해부터 보스턴의 뒷문을 지키고 있다. 지난해에도 32세이브를 기록해 통산 367세이브를 올렸던 채프먼은 올해 33세이브로 400개를 꽉 채웠다.

Advertisement

400세이브를 올리는 동안 채프먼은 총 913경기에 등판해 870이닝을 던졌다. 63승 52패 400세이브 67홀드를 기록했고 평균자책점은 2.49다.

Advertisement

채프먼이 35번의 세이브 기회에서 33번을 성공하며 보스턴의 뒷문을 확실하게 막아내는 덕분에 보스턴은 4연승을 달리며 79승56패를 기록, 아메리칸리그 동부지구에선 3위지만 아메리칸리그 와일드카드 레이스에선 2위를 달리며 포스트시즌 진출 가능성을 높이고 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com