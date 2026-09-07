"가을에도 무적LG" 마술사 최현우 출격! LG, 8일 키움전 승리기원 시구 진행

사진제공=LG 트윈스

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[스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스는 오는 8일 서울 잠실야구장에서 열리는 키움히어로즈와의 홈경기에 앞서 승리기원 시구를 진행한다.

시구자는 한국을 대표하는 마술사 최현우다. 최현우는 2002년 국제마술협회 코미디/클로즈업/쇼맨십 부문 우승을 시작으로 2009년 아시아인 최초 FISM World Champion 달성, 2024년 한국인 최초 FFFF 올해의 마술사상 수상 등 국제 마술계에서 화려한 발자취를 남겼다.

LG트윈스의 열혈팬으로도 잘 알려진 최현우는 2013년, 2024년, 2025년에 이어 LG트윈스에서만 네 번째 시구에 나선다.

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최현우는 "벌써 네 번째로 우리 무적 LG트윈스 팬들을 대표하여 시구하게 되어 너무나 영광스럽다. 특히 올해는 잠실야구장에서의 마지막 해인 만큼 의미가 더욱 크게 다가온다"라며 "슬슬 바람에서 선선한 냄새가 느껴지는 걸 보니, 우리를 웃고 또 울게 만들었던 정규시즌의 끝이 조금씩 다가오는 것이 느껴진다"라고 말했다.

이어 "마지막까지 최선을 다해서 좋은 경기 보여주신다면 우리 무적 LG트윈스가 다시 한번 정상에 올라 한국시리즈로 직행할 수 있을 거라 믿는다. 양 팀 선수단 모두 부상 없이 좋은 경기력으로 재밌는 경기 보여주시기를 응원한다. 무적 LG 파이팅"이라고 시구 소감을 전했다.

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LG트윈스는 8일 잠실야구장 마지막 해를 기념한 포토 행사를 진행한다. 이날 입장하는 모든 관중을 대상으로 'FOREVER JAMSIL' 토퍼를 배부하며, 잠실야구장 중앙매표소 옆, 1루 내야 광장, 트윈스 어패럴샵 외야 매장 등 3곳에서 포토존을 운영할 예정이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com