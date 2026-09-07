오스틴&댈러스 모델 출격! 줄무늬→유광점퍼까지…LG, 골프웨어 브랜드 '말본'과 콜라보

사진제공=LG 트윈스

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[스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스는 미국 LA 기반 라이프스타일 골프웨어 브랜드 '말본(Malbon)'과 콜라보를 진행한다. 이번 콜라보는 야구와 골프라는 서로 다른 스포츠의 경계를 넘어, 팬들에게 새로운 스타일과 경험을 제시하기 위해 기획됐다.

콜라보 상품은 유니폼, 재킷, 후드티, 티셔츠와 카라 티셔츠 등 의류 5종을 비롯해 모자, 각종 기념품과 액세서리까지 총 18종으로 구성했다. LG트윈스의 유광 소재와 스트라이프 패턴, 말본의 헤리티지 컬러와 로고 디자인 등 서로를 대표하는 시그니처 포인트를 조화롭게 담았다는 점이 특징이다.

그중 대표상품인 유니폼(아이보리,그린,레드,블랙)엔 유광 소재의 자수 마킹을, 재킷(그레이, 블랙)엔 스트라이프 패턴을 활용해 LG트윈스의 아이덴티티를 녹여냈다. 시그니처 티셔츠(블랙)에 서울 지도 그래픽으로 포인트를 더했고, 토트백과 네임택도 유광 소재로 제작해 상징성을 높였다.

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사진제공=LG 트윈스

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'LG트윈스 X 말본' 컬렉션은 LG트윈스 공식 어패럴샵'과 말본 공식몰, 말본 오프라인 스토어(롯데백화점 잠실점, 도산점, 성수점, 북촌점)에서 9월 8일부터 판매한다. 또한 9월 19일과 20일 이틀에 걸쳐 잠실야구장 외야캐치볼장에서 운영하는 팝업스토어에서도 콜라보 상품을 만날 수 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com