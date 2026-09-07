9위,10위도 서러운데 안 풀린다…'롯데 안방마님', '키움 에이스' 엔트리 말소

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 7회 실점 위기를 넘긴 롯데 이이무라와 포수 손성빈이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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[스포츠조선 이종서 기자] 9위로 추락한 롯데 자이언츠에 악재가 닥쳤다. 최하위 키움 히어로즈는 '에이스'가 빠졌다.

KBO는 경기가 없는 7일 엔트리 등말소를 발표했다. 총 7명의 선수가 엔트리에서 제외됐다.

롯데 자이언츠는 포수 손성빈과 외야수 김동현 손호영을 엔트리에서 말소했다.

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'주전 포수' 손성빈의 이탈이 뼈아프다. 손성빈은 올 시즌 111경기에 출전해 타율 2할5푼6리 6홈런 OPS(장타율+출루율) 0.696의 성적을 남겼다. 꾸준하게 기회를 받으면서 주전 포수로 발돋움한 가운데 손가락 부상이 생겼다. 손성빈은 최근 오른손 중지에 통증을 느끼면서 애를 먹었다. 지난달 24일 병원 검진을 받았고, 오른손 세 번째 손가락 힘줄을 감싸고 있는 막이 손상됐다는 소견을 받았다. 당시 롯데는 "불안정성은 있으나 기능적인 문제는 없으므로 관리하면서 경기 출전 가능한 상태"라고 설명했다. 관리가 필요했던 가운데 지난 5일 부산 한화전에서 1회초 문현빈과의 홈 충돌로 손가락에 통증이 다시 생겼고, 결국 잠시 회복의 시간을 갖게 됐다.

키움은 투수 안우진과 내야수 어준서를 엔트리에서 제외했다. 안우진은 올 시즌 20경기에서 3승8패 평균자책점 3.88의 성적을 남겼다. 95이닝을 던지면서 탈삼진 111개를 잡아내는 등 위력적인 공을 던져왔지만, 최근 2경기에서 고전했다.

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지난달 29일에는 두산을 상대로 5이닝 7안타(1홈런) 3볼넷 5탈삼진 5실점을 기록했고, 4일 NC전에서도 5이닝 동안 9안타 2볼넷 5탈삼진 4실점으로 고전했다. 결국 휴식을 위해 엔트리에서 말소됐다.

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6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기. SSG 최용준이 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

이 외에도 KT 내야수 문상철과 SSG 투수 최용준이 각각 엔트리에서 제외됐다.

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한편, 8일에는 대구(KIA-삼성) 창원(롯데-NC) 대전(한화-두산) 수원(SSG-KT) 잠실(키움-LG)에서 경기가 열린다.

KIA는 시라카와 케이쇼를 선발 투수로 예고했고, 삼성은 최원태가 선발로 나온다. 롯데는 박세웅, NC는 토다 나츠키가 선발 등판하고, 두산은 최승용, 한화는 류현진, SSG는 강건우, KT는 소형준, 키움은 하영민, LG는 박시원이 각각 선발로 나온다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com