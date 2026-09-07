2주 앞두고 실력발휘 돌입. 최지만 투런포→멀티히트 '신인드래프트' 판도 진짜 흔들까

최지만. 사진제공=울산 웨일즈

최지만. 사진제공=울산 웨일즈

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[스포츠조선 권인하 기자]울산 웨일즈의 최지만이 시즌 두번째 홈런을 쏘아올렸다. 이제 신인드래프트가 2주 앞으로 다가온 가운데 확실하게 입지를 다지는 최지만이다.

최지만은 7일 문경에서 열린 국군체육부대(상무)와의 퓨처스리그 원정경기에서 4번-지명타자로 선발출전해 3타수 2안타 1홈런 2타점 1득점을 기록했다.

1회초 첫 타석에서 시원한 한방을 날렸다. 2번 노강민이 몸에 맞는 볼로 출루해 2사 1루에서 타석에 나온 최지만은 상무 선발 정지헌과 풀카운트 승부 끝에 6구째를 때려내 우측 담장을 넘어가는 비거리 110m의 큼지막한 선제 투런포를 쏘아올렸다.

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지난 8월 15일 한화전서 KBO리그 첫 홈런을 때려낸 이후 10경기만에 두번째 손맛을 봤다.

8월 6경기에서 타율 3할8푼9리(18타수 7안타)의 좋은 타격감을 보였던 최지만은 9월에 와서는 5경기에서 12타수 2안타로 타율 1할6푼7리로 주춤했었다.

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첫 타석 홈런으로 감을 잡은 최지만은 3회초 두번째 타석에서 곧바로 멀티 히트를 완성. 2사후 2B의 유리한 카운트에서 3구째를 때려내 중전안타를 쳤다. 6회초엔 선두타자로 나와 우익수 플라이로 물러난 최지만은 8회초엔 대타 김동엽으로 교체됐다.

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최지만이 멀티히트를 기록한 것은 8월24일 고양 히어로즈전(3타수 2안타) 이후 6경기만이다.

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최지만은 오는 21일 열리는 신인드래프트에 참가하는데 이번 드래프트엔 대어급이 많이 없는데다 그마저도 메이저리그 팀들이 미리 계약을 하며 빼가는 바람에 최지만이 1라운드 중반 이후 뽑힐 가능성이 높아지고 있는 상황이다.

최지만이 메이저리그에서 통산 67홈런을 친 경력자라서 2~3년 정도는 충분히 좋은 활약을 기대할 수 있기에 언제 뜰지 모르는 유망주보다 차라리 낫다는 평가가 나오는 것.

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얼마전 드래프트에 참가하는 일반 선수들을 대상으로 트라이아웃이 열리기도 했지만 최지만은 울산 소속으로 퓨처스리그에 참가하고 있어 경기에 출전하는 것이 곧 트라이아웃의 성격을 띄고 있다.

앞으로의 성적이 최지만을 생각하고 있는 팀들에게 영향을 줄 수도 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com