양키스 땅을 치고, 키움은 함박웃음 짓겠네...5.2이닝 12K 실화냐, 하현승 진짜 물건인가

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[스포츠조선 김용 기자] 양키스 땅을 치고, 키움은 설레겠네.

KBO 신인드래프트 최대어로 꼽히는 하현승(부산고)이 왜 자신이 주목받는 최고 유망주인지를 제대로 보여줬다.

하현승이 이끈 U-18 한국 야구 국가대표팀은 7일 대만 타이베이 티엔무 구장에서 열린 제14회 아시아청소년야구선수권대회 한국과 대만의 조별리그 1차전에서 2대0으로 승리하며 기분 좋은 출발을 했다.

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선발 하현승이 돋보인 경기. 사실상의 결승전과 다름없었던 대만전 한국의 선발은 하현승이었고, 하현승은 5⅔인이 2안타 12삼진 무실점 완벽한 피칭을 했다. 기록만 봐도 알 수 있듯이, 설명이 필요없는 무결점 투구였다.

하현승은 6회 2사 1루 볼카운트 2B2S 상황서 90개 투구수 제한에 걸려 엄준상에게 마운드를 넘겼다.

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하현승은 당초 미국 메이저리그 진출이 유력해보였다. 명문 뉴욕 양키스가 무려 300만달러 계약금을 제시했다. 하지만 하현승은 KBO리그에서 성공한 뒤 미국에 가겠다며 KBO 신인드래프트 신청을 선택했다. 1순위 키움 히어로즈 지명 가능성이 매우 높은 상황이다.

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여기에 미국 애리조나 다이아몬드백스행을 확정지은 엄준상이 투-타 모두에서 활약했다. 엄준상은 양팀이 0-0으로 팽팽히 맞서던 6회초 1사 2, 3루 찬스에서 바뀐 투수 천위쉰을 상대로 결승 타점을 기록하게 된 내야 땅볼을 쳐냈다. 한국은 이어진 찬스에서 이호민의 희생 플라이 타점으로 점수차를 벌렸다. 엄준상은 수비에서도 1회말 2사 3루 실점 위기서 4번 황스야오의 안타성 타구를 러닝스로우로 처리해 상대 득점을 막아냈다.

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엄준상은 하현승에 이어 마우드에도 올라 남은 이닝을 무실점으로 틀어막았다. 이번 대회는 9이닝이 아닌 7이닝으로 진행된다.

한국은 대만, 싱가포르, 태국과 B조에 편성됐다. 이번 대회는 조별리그에서 만난 팀과의 상대 전적이 슈퍼라운드까지 유지된다. 즉 조별리그 3경기에서 대만보다 1승을 더 딴 상태로 슈퍼라운드에 진출하면, 결승전까지 올라갈 가능성도 크다. 한국은 8일 싱가포르, 9일 태국과 남은 조별리그 경기를 치른다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com