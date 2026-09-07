화이트 퇴출→베니지아노 방출→해치 시즌아웃…外人 잔혹사 끊어낸 아빌라 '미친' 근성

광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] 페드로 아빌라(29)가 지난 4일 인천 두산 베어스전에서 101구 3안타 완봉승을 수확하며 재계약의 확실한 도장을 찍은 반면, 대체 외인 토머스 해치(32)는 어깨 통증이 가라앉지 않아 사실상 시즌 아웃됐다.

이제 SSG의 숙제는 "아빌라와 재계약할 것인가"가 아니다. "아빌라의 짝으로 누구를 붙일 것인가"다.

2026년 SSG의 외국인 투수 실패는 한 가지 유형이 아니었다.

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미치 화이트는 개막 에이스로 기대를 모았으나 부상 공백이 길어지며 결국 웨이버 공시됐다.

앤서니 베니지아노는 16경기 2승5패 평균자책점(ERA) 6.10으로 반등하지 못하고 짐을 쌌다.

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토머스 해치는 대체 외인으로 긴급 수혈됐으나 8경기 2승4패 ERA 6.02에 그친 뒤 어깨 통증으로 전력에서 이탈했다. 캐치볼 단계에서도 통증이 재발해 사실상 올 시즌 복귀가 불가능하다.

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외인 원투펀치가 통째로 흔들리면서 SSG의 전반기 선발진은 붕괴했다. 전반기 선발 ERA 6.28, 퀄리티스타트(QS) 단 10회라는 처참한 성적표는 고스란히 불펜 과부하로 이어졌다.

SSG 해치. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

SSG 베니지아노. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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아빌라는 KBO 무대 9경기에서 5승 1패 ERA 1.40을 기록하며 선발진의 기준 자체를 바꿨다. 150㎞를 가볍게 넘나드는 묵직한 구위와 위기관리 능력, 9이닝을 홀로 책임지는 완투 능력까지 '에이스의 존재'를 확실하게 증명했다.

특히 아빌라는 4일 경기에서 단순한 1승 이상의 전율을 안겼다. 그는 8회까지 93개의 공을 던진 뒤 스스로 9회 등판을 고집했다. "8회가 끝난 뒤 감독님과 투수코치님께 '딱 1이닝만 더 던지겠다'고 간곡하게 말씀드렸다"라고 말한 아빌라는 "9회에 투수코치가 마운드에 올라왔을 때도 내 머릿속에는 '제발 마운드에서 내리지 말아 달라'는 생각밖에 없었다"라며 팀 승리를 끝까지 책임지겠다는 승부사 기질을 증명했다.

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게다가 그는 KBO를 정거장으로 보지 않는다. 많은 외국인 투수가 KBO리그를 메이저리그 복귀나 몸값 상승을 위한 징검다리로 여기지만 아빌라는 팀과 리그를 향한 깊은 애정을 숨김없이 드러냈다. 그는 "영원히 머물겠다고 100% 장담할 수는 없겠지만, 내년과 내후년까지 최소 2년은 무조건 한국에 꼭 남고 싶다"라며 "SSG 팬들에게 내 공을 오랫동안 보여드리는 것이 목표"라고 못박았다.

2026년 SSG가 가장 뼈아프게 잃어버렸던 것은 '계산 가능한 이닝'이었다.

SSG 마운드에는 김민준 등 가파른 성장세를 보이는 토종 선발 자원이 자리 잡고 있다. 이숭용 감독 역시 8월 아빌라와 김민준을 축으로 선발진을 재편하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

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SSG는 이미 한 시즌에 세 명의 투수가 부상과 부진으로 쓰러지는 잔혹한 수업료를 치렀다.

7일 기준 SSG는 52승67패5무로 8위에 처져 있다. 5위 두산과의 격차는 10.5경기 차까지 벌어졌다. 가을야구 진출이 사실상 희박해진 지금, SSG의 시선은 2027년을 향하고 있다.

SSG 화이트. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com