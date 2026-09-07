'이 투수가 선발이라고?'…불펜투수 선발전환, 성공확률 '극악'이라는데→145㎞ 투심까지 장착 '성공 사례 만드나'

SSG 이로운. 사진제공=SSG 랜더스

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[스포츠조선 고재완 기자] 1이닝을 온 힘을 다해 틀어막던 '불펜 파이어볼러'가 5이닝 이상을 책임지는 '로테이션 선발'로 완전히 뿌리내리는 것은 KBO리그에서 드문 도전이다. 투구 수 배분, 구종의 다양성, 타순이 한 바퀴 돌았을 때의 수 싸움 등 넘어야 할 산이 첩첩산중이기 때문이다.

그 험난한 외나무다리에 SSG 랜더스 2004년생 영건 우완 이로운(22)이 도전장을 내밀었다. 지난 3일 고척 키움 히어로즈전에서 프로 데뷔 후 처음으로 선발로 마운드에 오른 이로운은 4이닝 동안 84개의 공을 던지며 3안타 3볼넷 5탈삼진 2실점으로 분전했다. 비록 팀의 2-3 석패로 패전의 멍에를 썼지만, 벤치가 던진 시선은 패배가 아닌 '가능성'에 닿아 있었다.

이숭용 SSG 감독은 이로운의 선발 데뷔전을 두고 "절반의 성공"이라는 평가를 내렸다.

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이로운의 올 시즌은 극과 극의 롤러코스터였다. 3~4월 12경기에서 11⅔이닝을 소화하며 3승2홀드 평균자책점(ERA) 0.77이라는 경이로운 짠물 피칭으로 필승조의 핵으로 활약했다.

하지만 5월 ERA 8.78, 6월 ERA 12.86, 7월 ERA 8.31로 흔들리며 불펜 과부하와 제구 난조가 겹쳤다.

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8월 한 달간은 1군 엔트리에서 빠져 퓨처스리그에서 호흡을 가다듬었다. 벤치는 이 기간 이로운의 강력한 구위와 스태미너를 눈여겨보고 단순한 불펜 복귀가 아닌 '선발 투수 빌드업'이라는 파격적인 카드를 꺼내 들었다.

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SSG 이로운. 사진제공=SSG 랜더스

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사령탑이 짚어낸 이로운의 첫 선발 등판은 기대와 숙제가 뚜렷하게 교차했다. 이 감독은 "첫 선발 등판이라 긴장을 많이 한 게 눈에 보였다. 본인도 마운드에서 내려온 뒤 선발이 처음이라 긴장했다고 털어놓더라"며 "초반에는 변화구 제구가 흔들려 다소 애를 먹었지만, 1회를 제외하고는 본인만의 경기 운영을 꽤 안정감 있게 풀어갔다. 그래서 '절반의 성공'으로 본다"라고 평가했다.

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선발로서 성공하기 위한 핵심 과제로는 '완급조절'을 꼽았다. 이 감독은 "불펜으로 던질 때는 1구, 2구마다 100% 전력투구를 쏟아부었지만 선발은 투구 수라는 한계가 분명히 존재한다"라며 "힘을 뺄 때 빼고 집중할 때 집중하는 페이스 조절을 인지해야 한다. 이 부분은 실전 경험을 쌓아가면서 자연스럽게 터득해야 할 몫"이라고 조언했다.

불펜 시절 포심 패스트볼과 슬라이더 위주의 투피치 피칭에 의존했던 이로운은 2군에서 새로운 비장의 무기를 손에 쥐고 돌아왔다. 바로 '투심 패스트볼'이다.

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이 감독은 "2군에서 투심을 새롭게 개발해서 올라왔더라. 구속이 145㎞ 언저리까지 나오는데, 선배들에게 물어보니 몸쪽 궤적이 대단히 위력적이라고 칭찬이 자자했다"라며 "우타자 몸쪽을 파고드는 투심을 실전에서 효과적으로 섞는다면 기존 변화구의 위력까지 덩달아 극대화될 수 있다. 조금 더 존을 향해 공격적으로 피칭한다면 훨씬 좋아질 것"이라고 기대감을 드러냈다.

SSG 이로운. 사진제공=SSG 랜더스

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다음 등판에 대해서는 "상황을 봐야겠지만 무리를 시키지 않는 선에서 90구 안팎까지 투구 수를 끌어올릴 생각"이라며 본격적인 선발 수업을 이어갈 뜻을 내비쳤다.

SSG는 현재 김광현, 노경은, 최정 등 팀의 투타 기둥 역할을 해오던 베테랑들이 부상과 컨디션 난조로 빠져 있는 과도기를 지나고 있다. 외국인 에이스 아빌라가 101구 완봉승으로 마운드의 중심을 잡아주고 있지만, 토종 선발진의 세대교체는 구단의 사활이 걸린 문제다.

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강한 어깨와 150㎞ 강속구를 지닌 이로운이 불펜의 한계를 벗어나 5~6이닝을 안정적으로 계산할 수 있는 선발 자원으로 정착한다면, SSG는 김민준과 더불어 향후 수년간 로테이션을 책임질 확실한 토종 원투펀치 카드를 손에 쥐게 된다.

KBO리그에서 극히 드문 '불펜 파이어볼러의 선발 정착기'가 성공적인 결실을 맺을 수 있을지 그의 다음 등판에 시선이 모이고 있다.

SSG 이로운. 사진제공=SSG 랜더스

고재완 기자 star77@sportschosun.com