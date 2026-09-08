'와 괴물 1순위 탄생인가' 대만이 충격에 빠졌다 "완벽하게 지배했다"

하현승. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]전체 1순위 지명이 유력한 하현승이 대만전에서 압도적 피칭을 했다. 대만 언론도 깜짝 놀랐다.

정윤진 감독이 이끄는 18세 이하 한국 청소년 대표팀은 7일 대만 타이베이 톈무구장에서 열린 대만과의 아시아청소년야구선수권대회 B조 조별리그 대만과의 1차전에서 2대0으로 완승을 거뒀다.

선발 투수로 등판한 부산고 '에이스' 하현승의 호투가 눈부셨다. 하현승은 이날 최고 150km이 넘는 강속구와 완성도 높은 변화구를 선보이며 5⅔이닝 동안 2안타 12탈삼진 무실점으로 완벽투를 펼쳤다.

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하현승의 호투에도 상대 선발에 가로막혀 5회까지 득점을 하지 못하던 한국은 6회초 1사 2,3루 찬스에서 엄준상의 유격수 땅볼때 주자 남현우가 홈까지 들어오며 선취점을 뽑았다. 이후 이어진 1사 1,3루 찬스에서는 이호민의 희생플라이 타점으로 1점을 더 보탰다.

특히 하현승은 대만 타선을 압도하는 호투를 펼쳤다. 뉴욕 양키스를 비롯한 메이저리그(MLB) 팀들의 러브콜을 뿌리치고, KBO 드래프트 참가를 선언한 하현승은 전체 1순위 키움 히어로즈 지명이 유력한 상태다.

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자신의 '이름값'을 청소년 대표팀 첫 경기에서 유감없이 발휘했다. 패배한 대만 언론도 하현승의 투구 내용에 깜짝 놀란 눈치다.

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'NOW뉴스'는 "하현승은 1회부터 매 이닝 2개씩 삼진을 잡아내며 대단한 투구를 했다. 뉴욕 양키스로부터 300만달러 계약 제의를 받았던 이 '슈퍼 루키'는 완벽한 경기 지배력을 보여줬다"며 감탄했다.

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대만 대표팀을 이끄는 양샤오청 감독도 선수들에게 "고개를 들라. 아직 경기가 많이 남아있다. 선수들이 최대한 빨리 마음을 추스르고, 오늘의 슬픔을 잊고 내일 경기에 집중해야 한다"고 당부했다. 양 감독은 "앞으로 2경기에서 상대팀 투수들의 전력이 오늘 한국만큼 강하지 않을 것이다. 오히려 대만이 타격감을 찾을 기회가 될 수 있다. 자신감을 회복해야 한다"고 강조했다.

첫 경기부터 너무나 강한 상대인 하현승과 한국 투수들을 상대한 것이 오히려 남은 경기 대만에게는 약이 될 수 있다는 위안이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com