'한국전 만루포 악몽' 그 타자가 다쳤다…에이스 잃은 대만, AG 앞두고 또 '날벼락'

13일 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이돔구장에서 대만과 경기를 펼쳤다. 2회 천천웨이에게 만루포를 허용한 고영표. 타이베이(대만)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.11.13/

13일 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이돔구장에서 대만과 경기를 펼쳤다. 2회 고영표 상대 만루 홈런을 날린 대만 천천웨이. 타이베이(대만)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.11.13/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한국에 악몽을 선사한 외야수가 부상으로 이탈했다.

대만 자유시보, ET투데이 등 현지 언론은 7일(이하 한국시각) 천천웨이(라쿠텐 몽키스)의 부상 소식을 전했다.

천천웨이는 6일 푸방 가디언스와의 경기 중 수비를 하다가 슬라이딩 캐치를 시도했다. 이 과정에서 왼쪽 팔 부분을 다쳤다.

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매체에 따르면 천천웨이는 7일 웨이취안 드래곤즈와의 경기를 앞두고 통증이 가시지 않아서 결국 선발 라인업에서 제외됐다.

천천웨이는 "바닥을 짚는 과정에서 충격을 받았다"라며 "현재 왼쪽 팔을 곧게 펴면 통증이 있다"고 설명했다.

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천천웨이는 이어 "캐치볼과 러닝은 했지만, 타격은 불가능하다"고 밝혔다. 매체는 '통증 여파로 정상적인 스윙을 하기 힘든 상태'라며 '향후 경기 출전은 몸 상태를 지켜봐야 한다'고 밝혔다.

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매체는 이어 '오는 10일 아시안게임 대만 국가대표팀 합류를 앞둔 천천웨이를 향해 일정에 차질이 생기지 않겠냐는 우려의 목소리도 나오고 있다'고 했다.

13일 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이돔구장에서 대만과 경기를 펼쳤다. 2회 고영표 상대 만루 홈런을 날린 대만 천천웨이. 타이베이(대만)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.11.13/

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더욱이 천천웨이는 지난 2024년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 한국전에서 고영표를 상대로 만루 홈런을 치기도 했다.

대만은 이번 아시안게임에서 '금메달'을 외치고 있지만, 부상자 속출로 골머리를 앓고 있다. '에이스'로 꼽히던 구린루이양(니혼햄 파이터스)이 최근 옆구리 근육을 다쳐 아시안게임 출전이 불발됐다. 보스턴 레드삭스에서 뛰고 있는 정쭝저를 비롯해 일본 소프트뱅크 호크스 소속인 쉬뤄시 역시 허리 부상으로 아시안게임이 불발됐다. 대만으로서는 더이상 부상자가 나오면 안 되는 상황이다.

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천천웨이는 "뼈나 구조적인 부분에는 문제가 없다. 근육이 뭉친 증상"이라며 "아시안게임 출전에는 지장이 없을 것이다. 또 대표팀에 합류하더라도 실제 경기까지는 시간이 남아 있다"고 자신했다.

매체는 '라쿠텐 구단과 천천웨이 본인이 매일 몸 상태를 관찰해 향후 경기 출전 여부를 신중하게 결정할 계획'이라고 설명했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com