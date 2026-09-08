한화라도 보내야하나, '어제 홈런→오늘 4안타' 2군은 좁다...그런데 1군에 자리가 없다

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 삼성 김현준과 한화 김재걸 코치가 인사를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 정현석 기자]"기록만 보면 퓨처스리그에 남아있을 이유가 전혀 없다."

중견수 테이블세터를 원하는 타 구단의 러브콜이나 트레이드 루머가 심심치 않게 들려올 법한 맹활약이다.

2군 무대를 폭격하며 강력한 무력시위를 벌이고 있는 삼성 라이온즈 2002년생 예비역 외야수 김현준(24). 하지만 삼성의 두터운 외야 뎁스 탓에 1군 자리를 뚫기가 좀처럼 쉽지 않다.

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김현준은 7일 고양 국가대표야구장에서 열린 퓨처스리그 고양 히어로즈와의 원정 경기에 1번 중견수로 선발 출전해 5타수 4안타 1볼넷 2타점 3득점 1도루로 펄펄 날며 14대13 대혈투 승리를 이끌었다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 김현준이 타격을 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

전날 홈런에 이어 4안타 폭발, 퓨처스 타율 .423의 '압도적 무력시위'

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전날(6일) 고양전에서 홈런 포함 2안타 2타점 2득점으로 방망이를 달군 김현준의 뜨거운 타격감은 이날도 고스란히 이어졌다.

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1회초 첫 타석 좌중간 안타로 선제 득점의 물꼬를 튼 김현준은 1-2로 뒤진 3회초 선두타자로 나서 고양 선발 이승호의 6구째를 공략해 중앙 담장을 직격하는 큼지막한 3루타를 터뜨렸다. 이어 후속 타자 강준서의 희생플라이 때 홈을 밟았다.

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4회초 1사 만루 찬스에서는 2타점 중전 적시타를 때려낸 뒤 곧바로 2루 도루에 성공했고, 강준서의 적시타 때 세 번째 득점을 올렸다. 5회 스트레이트 볼넷 출루에 이어 7회 우익수 호수비에 막힌 잘 맞은 직선타를 제외하면 모든 타석에서 출루에 성공했다. 9회 무사 1루에서도 1루수 옆을 빠져나가는 안타를 추가하며 5출루(4안타 1볼넷) 경기를 완성했다.

지난달 23일 1군 말소 이후 퓨처스리그 6경기 성적은 타율 0.423(26타수 11안타) 1홈런 6타점 7득점. 11개의 안타 중 4개가 장타일 정도로 정교함과 장타력을 겸비한 절정의 타격감이다.

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사진제공=삼성 라이온즈

'118경기 .275' 박해민 빈자리 메웠던 재능, 1군 자리는 '포화 상태'

개성고를 졸업하고 2021년 2차 9라운드 83순위로 입단한 김현준은 2022년 118경기에 출전해 타율 0.275를 기록, FA로 이적한 박해민의 빈자리를 메우며 차세대 리드오프로 떠올랐다.

2023년에도 109경기 타율 0.275로 제 몫을 했다. 2024시즌 타율 0.224로 주춤한 뒤 상무에서 군복무를 마치고 올 6월 전역했다.

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1군 재도약을 노리고 있지만, 삼성 외야진의 두터운 벽에 가로 막혀 있다.

구자욱, 김지찬, 김성윤, 박승규가 단단한 입지를 구축한 가운데 베테랑 김헌곤, 거포 김태훈, 대주자 이진용까지 백업 경쟁도 치열하다.

외야 보강이 시급한 한화 이글스 등 타 구단 팬들 사이에서 "김현준을 영입해야 하는 것 아니냐"는 부러움 섞인 목소리가 나오는 이유다.

사진제공=삼성 라이온즈

박진만 감독 "지찬이 차출 때 콜업" 이종열 단장 "긴 시즌을 치르다보면…뎁스 소중"

하지만 삼성 현장과 프런트의 입장은 단호하다.

삼성 이종열 단장은 "시즌을 치르다 보니 야수 한 명 한 명이 얼마나 소중한지 다시금 깨닫게 된다"며 긴 시즌 뎁스의 중요성을 강조했다.

파격적인 제안이 오지 않는 이상, 삼성 측에서 먼저 김현준을 트레이드 시장에 내놓을 일은 없다는 의미다.

사진제공=삼성 라이온즈

삼성 박진만 감독 역시 김현준의 활용 계획을 분명히 했다.

박 감독은 "당장 1군에 올리면 벤치에 오래 앉아 있어야 하는 만큼 일단 2군에서 경기출전을 통해 타격 감각을 잘 유지하도록 하고, 김지찬이 국가대표로 차출될 때 부를 계획"이라고 밝혔다.

오는 14일 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 대표팀 합류를 위해 김지찬이 자리를 비우는 약 8경기 동안 김현준은 대체 불가 1순위 콜업 카드'다.

중견수 공백을 메울 최적의 카드로 대기 중인 김현준에게 곧 1군 무대의 문이 열릴 전망이다.

그 때가 바로 자신의 진정한 가치를 입증할 둘도 없는 소중한 시간이 될 것으로 보인다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com