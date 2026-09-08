'3안타는 신기루였나' 김하성 또 침묵, 커리어 최악 시즌 반전이 없다

김하성. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]3안타 경기가 마치 신기루 같다. 김하성이 또 무안타로 침묵했다.

애틀랜타 브레이브스는 8일(이하 한국시각) 미국 필라델피아 시티즌스뱅크파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스와의 원정 경기에서 0대1로 패했다. 팽팽한 투수전이었지만, 애틀랜타 타선이 단 1점도 뽑지 못하면서 영봉패를 당했다.

필라델피아 선발 투수 페수스 루자르도는 이날 9이닝 동안 단 2피안타만을 허용하며 12탈삼진 1볼넷 무실점으로 완봉승을 거뒀다. 필라델피아는 8회말 카일 슈와버의 솔로 홈런 단 한 방으로 승리를 확정지었다.

Advertisement

애틀랜타의 코리안 빅리거 김하성은 이날 9번타자-유격수로 선발 출전했지만 3타수 무안타 2안타로 부진했다.

팀 타선이 전체적으로 루자르도에게 막혀있는 가운데, 김하성은 3회말 첫 타석에 섰다. 오스틴 라일리가 몸에 맞는 볼로 출루하면서 1사 1루 상황이었지만, 김하성은 루자르도를 상대해 1B2S에서 한가운데 직구에 헛스윙 삼진으로 물러나고 말았다.

Advertisement

6회초 톱타자로 두번째 타석을 맞이한 김하성은 이번에는 풀카운트 접전 끝에 또다시 높은 직구에 배트가 헛돌면서 삼진으로 고개를 숙였다.

Advertisement

또 마지막 9회초에도 이닝 선두타자로 세번째 타석에 들어섰고, 이번에는 높은 직구를 놓치지 않고 쳐서 외야로 보냈다. 그러나 중견수에게 잡히는 뜬공이 되고 말았다.

Advertisement

팀 전체적인 부진이었지만, 김하성은 최근 3경기 연속 무안타 침묵을 이어갔다. 지난 2일 워싱턴 내셔널스전에서 3타수 3안타 맹타를 휘두르고, 다음날에도 안타 1개를 추가하며 반등의 기미를 보였던 김하성이지만 최근 3경기에서 다시 안타 없이 삼진 4개만 적립했다. 시즌 타율도 다시 1할1푼으로 하락했고, 출루율 0.198, 장타율 0.120을 기록 중이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com