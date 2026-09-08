'15년 양강 구도' 드디어 깨지나. 양의지·강민호 위협하는 '新 포수' 등장, 골든글러브 판도 뒤집힌다

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 미스터 올스타 허인서가 트로피에 키스하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 3회 두산 양의지가 득점한 박찬호를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 11회초 1타점 적시타를 날린 강민호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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[스포츠조선 권인하 기자]무려 15년간 이어온 '양강 구도'가 드디어 깨질까.

2011년부터 강민호(삼성)와 양의지(두산)만이 가져온 포수 골든글러브를 올시즌엔 다른 선수가 가져갈 가능성이 생겼기 때문이다.

15년 동안 양의지가 9차례(2014~2016, 2018~2020, 2022,2023,2025년), 강민호가 6차례(2011~2013, 2017, 2021, 2024년) 골든글러브 수상자로 이름을 올렸다.

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여러 포수들이 이들의 아성에 도전했지만 결과는 달라지지 않았다.

그러나 올해는 양상이 다르다. 일단 강민호와 양의지의 성적이 빼어나지 않다. 다른 경쟁자들을 확실히 이긴다는 보장이 없다.

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7일까지 양의지는 117경기에서 타율 2할5푼6리, 100안타, 19홈런, 69타점, OPS 0.805를 기록 중이고, 강민호는 90경기에서 타율 2할7푼2리, 67안타, 10홈런, 51타점, OPS 0.819를 기록하고 있다. 둘 중에선 양의지가 확실히 성적이 낫다.

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다른 포수들의 성적이 이들에 뒤처지지 않는다. 한화 허인서는 106경기서 타율 2할8푼8리, 95안타, 17홈런 63타점, OPS 0.847, 키움 김건희는 117경기서 타율 2할7푼2리, 98안타, 8홈런, 50타점, OPS 0.726, KIA 한준수는 98경기에서 타율 2할8푼, 76안타, 7홈런 34타점, OPS 0.830, SSG 조형우는 96경기서 타율 2할6푼3리, 79안타, 8홈런, 37타점, OPS 0.732를 기록하고 있다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 2회초 2사 1,2루 김건희가 선취 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 2사 1,3루 한준수가 역전 3점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 포수 박동원이 타임을 요청하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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계속 '양강 체제'에 도전했던 LG 박동원은 110경기서 타율 2할2푼7리, 69안타 12홈런 52타점 OPS 0.725로 부진한 편.

전체적으로 아직 양의지가 안타수나 홈런, 타점 등에서 다른 포수들보다 근소하게 앞서있는 상황이긴 하지만 압도적이지는 않다.

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현재는 허인서가 양강 체제를 깰 가장 강력한 후보로 꼽힌다. 올해 최유력 신인왕 후보이기도 한 허인서는 양의지보다 안타수와 홈런, 타점에서 조금 뒤지지만 타율과 OPS가 앞선다.

도루 저지율에선 김건희가 0.311로 가장 앞서고 허인서가 0.298, NC 김형준이 0.292, 롯데 손성빈이 0.279, KT 한승택이 0.270, 조형우가 0.246으로 그 뒤를 이었다.

강민호는 0.164, 양의지는 0.153에 머물렀다.

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양의지의 10번째 포수 골든글러브 도전을 허인서를 비롯한 후배 포수들이 저지하며 새로운 포수의 시대를 열까.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com