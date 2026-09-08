송성문 대위기! 3G 연속 결장 '갈 길 멀다'…'메릴 3안타' 샌디에이고, 워싱턴 상대로 신승

Aug 31, 2026; Cincinnati, Ohio, USA; San Diego Padres shortstop Sung-Mun Song reacts after catching a ball for the final out of the game hit by Cincinnati Reds outfielder Hector Rodriguez at Great American Ball Park. Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn Images

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[스포츠조선 강우진 기자]샌디에이고 파드리스의 송성문이 3경기 연속 결장했다. 샌디에이고는 워싱턴 내셔널스와의 맞대결에서 이겼다.

샌디에이고는 8일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코파크에서 열린 워싱턴과의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 3-2로 승리했다.

샌디에이고 선발 투수로는 닉 피베타가 마운드에 올랐다. 타선에는 페르난도 타티스 주니어(우익수), 제이크 크로넨워스(2루수), 매니 마차도(3루수), 타이 프랜스(1루수), 잭슨 메릴(중견수), 루이스 캄푸사노(지명타자), 더스틴 해리스(좌익수), 잰더 보가츠(유격수), 에단 살라스(포수)가 섰다. 송성문은 선발 라인업에 들지 못했다.

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San Diego Padres' Jackson Merrill celebrates after hitting a double in the eighth inning of a baseball game against the Washington Nationals, Monday, Sept. 7, 2026, in San Diego. (AP Photo/Karl Anderson)

선취점을 올린 쪽은 샌디에이고였다. 1회말 2사 1·2루 상황에서 메릴이 상대 선발 투수 제이크 어빈을 상대로 우전 적시타를 때려내면서 마차도가 홈으로 들어왔다. 기세를 탄 샌디에이고의 공격은 계속됐다. 3회말 마차도가 어빈을 상대로 좌전 적시타를 뽑아내면서 2루에 있던 타티스가 홈베이스를 밟았다. 이어 메릴이 좌중간에 안타를 때려내면서 또한번 폭발했다. 2루주자를 홈으로 불러들이면서 샌디에이고가 3-0으로 격차를 벌렸다.

한동안 침묵하던 워싱턴 타석은 6회초가 돼서야 점수를 뽑아냈다. 딜런 크루스가 KBO리그 NC 다이노스에서 뛰었던 카일 하트를 상대로 좌측 담장을 넘기는 투런 홈런을 쏘아 올렸다.

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이후 양팀은 더이상 점수를 뽑아내지 못했고, 최종 스코어 3-2로 샌디에이고가 승리했다.

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SAN DIEGO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 07: Fernando Tatis Jr. #23 of the San Diego Padres celebrates scoring in the third inning against the Washington Nationals at Petco Park on September 07, 2026 in San Diego, California. Orlando Ramirez/Getty Images/AFP (Photo by Orlando Ramirez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

샌디에이고의 피베타는 5이닝 2피안타 무자책, 2탈삼진으로 호투했다. 타선에서는 타티스가 3안타 1득점, 메릴이 3안타 2타점을 빛났다. 마차도도 2안타 1타점 2득점을 올리며 제역할을 했다.

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송성문은 지난 5일 있었던 뉴욕 양키스전에서 대수비로 그라운드에 나선뒤 3경기 연속 출전하지 못하고 있다. 시즌 타율은 0.190(121타수 23안타)으로 갈 길이 멀다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com