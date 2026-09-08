9년 4355억 줬는데 이게 웬 '날벼락'…MLB 역사상 이런 치욕은 없었다!

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 9년 3억 2400만 달러(약 4355억 원)라는 천문학적인 몸값을 자랑하는 '사이영상 에이스'가 메이저리그 150년 역사상 그 누구도 겪어보지 못한 최악의 불명예 기록을 썼다. 뉴욕 양키스의 상징 게릿 콜이 경기 시작과 동시에 세 타자 연속 홈런을 헌납하며 무너졌다.

콜은 7일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 원정 경기에 선발 등판해 7이닝 6안타(4홈런) 무사사구 3탈삼진 4실점을 기록하며 시즌 8패(8승)째를 떠안았다. 시즌 평균자책점도 3.29에서 3.41로 치솟았다.

악몽은 1회말 플레이볼 선언과 동시에 시작됐다. 샌디에이고 1~3번 중심 타선이 콜의 공을 완벽하게 노려 쳤다. 1번 페르난도 타티스 주니어는 콜의 너클커브를 걷어 올려 우측 담장을 넘기는 선제 솔로포를 터뜨렸다.

Advertisement

2번 제이크 크로넨워스가 곧바로 시속 96.6마일(약 156㎞) 몸쪽 패스트볼을 통타해 우월 솔로 홈런으로 연결했다. 3번 매니 마차도 역시 콜이 던진 97마일(약 156km) 강속구를 가운데 담장 너머로 꽂아 넣으며 시즌 26호 홈런을 작렬했다.

순식간에 3타자 연속 홈런을 허용한 콜은 넋이 나간 표정을 감추지 못했다.

AP연합뉴스

연합뉴스

Advertisement

초반 난조 이후 콜은 에이스다운 위기관리 능력을 발휘했다. 2회부터 6회까지 단 2안타만 내주며 무실점으로 버텼다. 하지만 7회 또 한 번 실투에 발목을 잡혔다. 0-3으로 뒤진 7회말 선두타자 루이스 캄푸사노에게 던진 4구째 공이 한가운데로 몰리며 좌월 솔로포를 허용, 이날 경기 네 번째 피홈런을 기록했다.

Advertisement

양키스는 8회초 타선이 3점을 뽑아내며 1점 차까지 턱밑 추격했으나 끝내 경기를 뒤집지 못하고 3대4로 석패했다.

Advertisement

이날 경기로 콜은 메이저리그 역사에 영원히 지워지지 않을 진기록이자 굴욕을 남겼다. 미국 스포츠 통계 전문 업체 '엘리아스 스포츠 뷰로'에 따르면, 한 경기에서 첫 세 타자에게 연속으로 홈런을 허용한 경기를 커리어 통산 2회나 경험한 투수는 메이저리그 역사상 게릿 콜이 유일하다.

지난 2022년 6월 10일 미네소타전에서 선두 세 타자 홈런을 내줬던 콜은 4년 만에 샌디에이고를 상대로 똑같은 악몽을 되풀이하며 역사상 최초의 불명예 타이틀을 거머쥐었다.

Advertisement

지난해 토미 존(팔꿈치 인대 접합) 수술을 받아 1년을 통째로 날렸던 콜은 14개월간의 재활을 거쳐 지난 5월 빅리그 마운드에 복귀했다. 올 시즌 19경기에서 111이닝을 소화하며 묵묵히 선발진을 지탱하고 있다.

AP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com