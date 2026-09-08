무라카미 2079억 요구 전망…29홈런 대반전에도 "CWS 거액 투자 미지수"

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[스포츠조선 박상경 기자] 시카고 화이트삭스와 무라카미 무네타카 간의 재계약 협상이 이뤄지지 않을 것이란 전망이 나왔다.

미국 팬사이디드는 7일(한국시각) '무라카미 측은 톱클래스 1루수 수준의 연봉을 요구할 것'이라고 전망했다. 매체는 지난 오프 시즌 기간 볼티모어 오리올스와 5년 1억5500만달러 계약했던 1루수 피트 알론소와 비슷한 규모의 계약이 될 수 있다고 덧붙였다.

올 시즌을 앞두고 화이트삭스와 2년 총액 3400만달러 계약한 무라카미는 시즌 초반 강속구 적응에 어려움을 겪으며 4월 중반 한때 타율이 1할대까지 떨어지면서 퇴출설이 불거지기도 했다. 그러나 페이스를 회복한 뒤 엄청난 장타력을 과시하면서 대반등을 이뤄냈다. 28일 현재 98경기 타율은 0.219(352타수 77안타)지만, 29홈런 58타점, 출루율 0.357, 장타율 0.503, OPS 0.860이다. 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 한 달 넘게 결장했지만, 장타력은 식지 않은 모습이다.

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이러자 화이트삭스가 분주히 움직이기 시작했다. 크리스 게츠 단장 최근 뉴욕포스트 팟캐스트를 통해 "우리는 무라카미가 장기적으로 팀에 머무르기 원한다"며 재계약 협상에 돌입했다고 밝혔다. MLB트레이드루머스는 '내년 직장폐쇄 및 경기 중단 가능성 탓에 화이트삭스는 (메이저리그 단체 협약 종료일인) 12월 2일 이전에 무라카미와 재계약을 마무리 지어야 할 수 있다. 만약 그 이전에 계약이 성사되지 않는다면 협상이 언제 재개될 지 정확히 알 수 없다'고 조기 계약 체결 배경을 전하기도 했다.

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일본 닛칸스포츠는 무라카미의 재계약 규모가 앞선 계약 3배 규모인 1억달러(약 1374억원) 이상이 될 것으로 예상했다. MLB트레이드루머스도 비슷한 전망을 내놓았다. 매체는 '화이트삭스는 앤드류 베닌텐디의 5년 7500만달러 계약보다 큰 규모의 사이닝을 아직까지 해본 적이 없다. 무라카미는 분명 그 금액을 넘어설 것으로 보이지만, 계약 규모를 비교할 만한 참고 사례가 많지 않다. 비슷한 나이대의 선수 대부분이 연봉 조정 전 장기 계약을 맺었거나, FA시장 진출을 염두에 두고 장기 계약에 소극적이기 때문'이라고 지적했다. 하지만 '그의 소속사인 엑셀 스포츠매니지먼트는 (스캇 보라스가 이끄는) 보라스 코퍼레이션 못지 않은 회사다. 칼 롤리, 트레버 스토리, 다나카 마사히로 등의 억대 FA계약을 성사시킨 바 있다'며 '무라카미의 연장 계약은 어떤 식으로든 전례를 깨뜨릴 수밖에 없을 것이다. 어쩌면 화이트삭스 역사상 처음으로 1억달러 계약 선수가 될 가능성이 높다'고 전망했다.

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하지만 팬사이디드의 시각은 달랐다. 매체는 '무라카미는 알론소와 동등한 수준의 조건을 요구할 것'이라며 '올해 무라카미가 보여주고 있는 활약은 정말 훌륭하지만, 좌완 상대 고전이나 수비나 주루 가치는 거의 없다는 점을 고려할 때 화이트삭스가 정말 거액을 지불할 지는 미지수'라고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com