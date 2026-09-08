"방출 후보라 더 이 악물었다"…김혜성 확대 엔트리 탈락 충격 딛고 멀티히트 "버티면 문 열린다"

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

김혜성.AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 9월 확대 엔트리 승선 불발과 3달 넘게 이어진 마이너리그 생활에도 고개를 숙이지 않았다. LA 다저스 산하 마이너리그 트리플A 오클라호마시티 코메츠의 김혜성(27)이 3경기 무안타 침묵을 깨부수는 멀티히트와 천금 같은 결승 득점으로 무력시위를 펼쳤다.

김혜성은 6일(한국시각) 미국 텍사스주 라운드록 델 다이아몬드에서 열린 라운드록 익스프레스(텍사스 레인저스 산하)와의 원정경기에 6번 타자 겸 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타 1득점을 기록하며 팀의 3대1 승리를 견인했다.

앞선 3경기 연속 무안타로 잠시 주춤했던 김혜성의 방망이는 첫 타석부터 매섭게 돌아갔다. 2회초 선발 다비드 다발리요를 상대로 깔끔한 좌전 안타를 터뜨리며 산뜻하게 출발했고 0-0으로 맞선 7회초 1사 주자 없는 상황, 바뀐 투수 마크 처치의 공을 받아쳐 좌익선상을 가르는 날카로운 2루타를 작렬했다.

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이후 연속 볼넷으로 만들어진 1사 만루 찬스에서 잭 에어하드의 적시타가 터지자 3루 주자 김혜성이 홈을 밟아 팀의 선취점을 올렸다. 이 점수는 이날 경기의 결승 득점이 됐다.

이날 멀티히트로 김혜성의 트리플A 시즌 타율은 다시 2할7푼(307타수 83안타)으로 올라섰다.

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지난해 다저스의 월드시리즈 우승 멤버로 활약했던 김혜성에게 올 시즌 후반기는 가혹한 인내의 연속이다.

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데이브 로버츠 다저스 감독. AFP연합뉴스

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

5월 30일 마이너리그로 내려간 이후 3달 넘게 빅리그의 부름을 받지 못했다. 지난달 22일 외야수 앤디 파헤스가 사구 골절 부상으로 이탈했을 때도 전문 외야수 알렉 토마스가 우선 콜업됐고, 9월 1일 28인 확대 엔트리가 시행됐을 때도 데이브 로버츠 감독의 선택을 받지 못했다. 최근 현지 매체에서는 '공격력 보강을 위한 40인 로스터 정리 후보'로 김혜성의 이름이 오르내리는 수모까지 겪었다.

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하지만 김혜성은 묵묵히 그라운드에서 실력으로 답하고 있다.

2루수뿐만 아니라 유격수, 심지어 최근에는 중견수 수비까지 소화하며 팀이 필요로 하는 전천후 유틸리티 자원으로서의 가치를 증명해냈다. 마이너리그에서만 14개의 도루를 기록할 만큼 특유의 기동력과 주루 센스 역시 건재하다.

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메이저리그 포스트시즌 단기전에서 대주자 및 대수비, 작전 수행 능력을 갖춘 벤치 멤버의 가치는 정규시즌보다 훨씬 커진다. 현재 다저스 타선이 노쇠화와 득점권 빈타로 고민하고 있는 만큼, 내외야를 넘나드는 수비 범위와 언제든 상대 배터리를 흔들 수 있는 빠른 발을 갖춘 김혜성은 가을야구 무대에서 반드시 필요한 조커 카드다.

LA 다저스 김혜성. Imagn Images연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com