'미국도 경악! 마지막까지 싹쓸이 2루타'…박주아, 4할→SF 리그 1위 확정 '가을야구 간다'

사진캡처=WPBL 유튜브채널

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국 여자야구의 간판스타 박주아(샌프란시스코 파이어벨스)가 미국 여자 프로야구 무대에서 한국인 최초로 '시즌 타율 4할'이라는 대기록을 작성했다. 정규시즌 최종전에서 2사 만루 싹쓸이 적시타를 터뜨리며 팀을 정규리그 우승과 플레이오프 1번 시드로 이끌었다.

박주아는 미국 여자프로야구리그(WPBL) 정규시즌 최종 보스턴 헌터스전에서 7번 타자로 출전해 승부처마다 해결사 본능을 유감없이 발휘했다.

백미는 긴장감이 흐르던 4회말 2사 만루 찬스였다. 볼카운트 승부 속에서 상대 실투를 놓치지 않은 박주아는 결대로 밀어쳐 우익선상과 우중간을 완벽히 가르는 총알 같은 장타를 터뜨렸다. 주자 3명을 모조리 홈으로 불러들이는 '싹쓸이 3타점 2루타'였다.

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현지 중계진도 "이런 긴박한 상황에서 침착하게 밀어쳐 외야를 넘기는 대단한 타격"이라며 박주아의 클러치 능력에 연신 감탄을 쏟아냈다.

6회말 선두타자로 나서 볼넷을 골라 출루한 뒤, 곧바로 2루를 훔치며 시즌 4호 도루까지 성공시키는 기민한 주루 플레이를 펼쳤다. 수비에서도 안정적인 포구로 마지막 아웃카운트를 직접 잡아내며 샌프란시스코의 13대7 완승을 완성했다.

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이 승리로 샌프란시스코는 정규시즌 10승 5패를 기록, 당당히 리그 전체 1위로 플레이오프 1번 시드를 확정 지었다.

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박주아가 올 시즌 남긴 숫자는 경이롭다. 14경기에 출전해 40타수 16안타, 타율 4할을 정확히 찍으며 규정 타석을 채운 한국인 최초의 4할 타자로 우뚝 섰다.

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특히 돋보이는 대목은 뛰어난 선구안과 컨택 능력이다. 40타수를 소화하는 동안 볼넷은 8개를 골라낸 반면, 삼진은 단 2개에 불과했다. 볼넷 대비 삼진 비율이 무려 4대1에 달할 정도로 스트라이크존에 대한 대처 능력이 압도적이었다. 여기에 출루율 0.520, OPS 0.970, 13득점 13타점 4도루를 수확하며 리드오프와 중심 타선의 연결고리 역할을 100% 해냈다.

척박한 국내 여자야구 환경을 딛고 미국 무대에 당당히 도전장을 내밀었던 박주아. 낯선 미국 무대와 빠른 공 앞에서도 위축되지 않고 자신만의 정교한 스윙을 유지한 끝에 '시즌 4할 타율'과 '팀 정규리그 1위'라는 찬란한 금자탑을 쌓아 올렸다.

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정규시즌을 완벽하게 마무리하며 기세를 올린 박주아와 샌프란시스코가 이 기세를 몰아 포스트시즌 챔피언십 트로피까지 들어 올릴 수 있을지 관심이 모이고 있다.

사진캡처=WPBL 유튜브채널

고재완 기자 star77@sportschosun.com