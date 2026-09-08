'KIA 파노니 맞아?' 8년 만에 마이너리그 퍼펙트게임 달성. 7년만에 'ML 복귀' 이어 또 대형사고

6일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 7회까지 무실점으로 호투한 파노니가 팬들의 환호에 답례하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.9.6/

토마스 파노니가 퍼펙트게임을 달성한뒤 투수판을 들고 기뻐하고 있다. 내슈빌 사운즈 공식 SNS 캡쳐

6일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 3회말 무실점으로 마친 파노니가 환영받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.9.6/

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[스포츠조선 권인하 기자]KIA 타이거즈에서 던졌던 토마스 파노니가 트리플A에서 퍼펙트 게임을 달성했다.

밀워키 브루어스 산하 트리플A팀인 내슈빌 사운즈 소속인 파노니는 8일(이하 한국시각) 탬파베이 레이스 산하의 더블 불스와의 원정경기에 선발 등판해 9이닝 동안 27타자를 모두 잡아내는 퍼펙트 게임을 완성했다. 9회까지 94개의 공을 던진 파노니는 8개의 탈삼진을 곁들이며 팀의 3대0 승리를 혼자 만들어냈다.

8회까지 퍼펙트를 이어간 파노니는 9회도 아무렇지 않게 경기를 끝냈다. 선두 7번 블레이크 사볼을 유격수앞 땅볼로 잡아냈고, 8번 로건 데이비슨을 초구에 바깥쪽 싱커로 좌익수 플라이로 2아웃을 만들었다.

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9번 호머 부시 주니어에게 볼 3개를 연거푸 던져 퍼펙트가 깨질 위기에 몰렸지만 4구째 바깥쪽 직구로 스트라이크를 잡은 뒤 5구째 89.9마일의 바깥쪽 싱커로 유격수앞 땅볼로 퍼펙트 게임을 완성했다.

마이너리그에서 퍼펙트 게임은 2017년 이후 처음이다. 당시 4월에 더블A에서 타일러 말리, 6월에 싱글A의 도메닉 마자가 기록한 적이 있다.

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메이저리그에서 퍼펙트 게임은 역사상 24번만 기록됐다. 가장 최근은 2023년 뉴욕 양키스의 도밍고 헤르만이 기록됐다.

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2023 KBO리그 KIA 타이거즈와 KT 위즈의 경기가 22일 광주기아챔피언스필드에서 열렸다. KIA 파노니가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.09.22/

2023 KBO리그 KT 위즈와 KIA 타이거즈 경기가 4일 수원 KT위즈파크에서 열렸다. KIA 파노니가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.10.04/

2023 KBO리그 KIA 타이거즈와 KT 위즈의 경기가 22일 광주기아챔피언스필드에서 열렸다. KIA 파노니가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.09.22/

파노니는 2013년 신인 드래프트 9라운드에 클리블랜드에 지명됐고 2018년 8월에 토론토 블루제이스에서 빅리그에 데뷔했다. 이후 LA 에인절스, 보스턴 레드삭스, 밀워키의 마이너리그를 전전했고, 2022년과 2023년엔 KIA 소속으로 KBO리그에서 활약하기도 했다.

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2022년엔 14경기에서 3승4패 평균자책점 2.72를 기록했고, 2023년엔 16경기에서 6승3패 평균자책점 4.26을 기록.

2024년에 미국으로 돌아가 시카고 컵스와 뉴욕 양키스 산하 마이너리그에서 던졌으나 빅리그 무대는 밟지 못했고, 지난해엔 왼쪽 전완근 굴곡근 파열 부상으로 인해 시즌 전체를 날렸다.

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올해 다시 빅리그 무대를 밟기도 했다. 지난 7월 30일 샌프란시스코 자이언츠와의 원정경기에 선발 등판해 7년만에 메이저리그에 오른 것. 3이닝 동안 3안타(1홈런) 2볼넷 2탈삼진 3실점(2자책)을 기록하며 패전투수가 됐었다. 이정후와 맞대결도 했는데 첫 타석은 외야수 실책, 두번째는 내야 땅볼로 잡아냈었다.

이날 승리투수가 된 파노니는 트리플A에서 22경기(20경기 선발)에 등판해 5승3패 평균자책점 4.23을 기록 중이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com