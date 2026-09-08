'이대호 후예' 25년 만에 등장하나, '최대어' 청대 4번타자의 당찬 포부…"대표팀, 지명 순번 올라갈 기회"

2002년 롯데 자이언츠 신인 시절 이대호. 스포츠조선DB

경남고 내야수 이호민. 사진제공=공동취재단

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[스포츠조선 김민경 기자] "지명 순번이 올라갈 기회다."

이대호의 후예를 꿈꾸는 경남고 후배가 등장했다. 2027년 신인 드래프트 '야수 최대어'로 꼽히는 청소년 대표팀 4번타자 이호민이 주인공. 대만 타이베이에서 열리고 있는 18세 이하(U-18) 아시아청소년야구선수권대회에서 활약을 발판 삼아 지명 순위를 더 끌어올리는 것을 목표로 삼는다.

타격에 확실한 강점이 있다. 이호민은 올 시즌 타율 4할2푼(69타수 29안타), 2홈런, 19타점, 6도루를 기록했다. 지난달 27일 울산 웨일즈와 연습 경기에서는 4타수 3안타 3타점 맹타를 휘두르며 4번타자로 신임을 얻었다.

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정윤진 U-18 한국야구대표팀 감독은 "(이호민이) 대표팀에 온 뒤로 타격감이 더 좋다. 타격할 때 왼쪽 어깨가 들리는 것만 잡아줬고, 더 흠잡을 데가 없다"고 평가했다.

이호민의 롤모델은 경남고 대선배인 '조선의 4번타자' 이대호다. 이대호는 2001년 2차 1라운드 4순위로 롯데 자이언츠에 입단, KBO 통산 1971경기, 타율 3할9리(7118타수 2199안타), 374홈런, 1425타점을 기록했다. 일본과 미국에서 뛰어 공백기가 있었지만, 홈런 역대 5위에 이름을 올리고 있다. 2010년에는 KBO 역사상 유일한 타격 7관왕(타율, 홈런, 타점, 득점, 안타, 출루율, 장타율)을 차지했다.

'야수 최대어'로 불리는 경남고 이호민. 사진제공=공동취재단

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이호민은 25년 만에 이대호의 계보를 이을 준비를 하고 있다. 이호민은 2학년까지는 1루수로 뛰었고, 올해는 코치진의 제안으로 3루수로 자리를 옮긴 상태다. 대표팀에서는 1루수로 뛰고 있다. 미국 메이저리그 커리어를 마감하고 KBO에서 새로운 시작을 노리는 최지만(울산)과 드래프트 경쟁이 불가피하다.

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이호민은 "(이대호는) 거구인데도 부드럽고 정교한 타격이 인상 깊었다. 선배님이 유튜브에서 설명하는 타격 이론을 실전에 적용했는데 결과가 좋았다"고 이야기했다.

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수비도 자신 있다.

이호민은 "1루수는 내야수들의 엄마와도 같다. 모든 공을 다 막아주겠다. 3루보다 수비 부담이 줄어든 만큼 타격에 더 집중하겠다"고 했다.

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한화 이글스 거포이자 또 다른 경남고 선배 노시환 역시 롤모델이다.

이호민은 "올해 1루에서 3루로 포지션을 바꾼 만큼 노시환 선배님도 닮고 싶다"며 "(경남고에는) 뛰어난 선배들이 많이 계신다. 이번 대표팀에도 (박)보승이, (안)우석이를 포함해 가장 많은 3명을 배출해 자랑스럽다"고 모교 사랑을 표현했다.

대표팀에서 활약을 발판 삼아 높은 순위로 지명되고 싶은 욕심을 숨기지 않았다. 드래프트는 오는 21일 진행한다.

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이호민은 "대표팀 경기로 프로 구단에 나의 장점을 더 보여줄 수 있어 특별하다. 지명 순번이 올라갈 기회"라며 "1라운드 지명은 쟁쟁한 투수들이 많아서 잘 모르겠지만, 야수 중에서는 가장 먼저 불리고 싶다"고 각오를 다졌다.

30일 대전 한화생명이글스파크 롯데 자이언츠와 한화 이글스 경기. 1회초 1사 1루 이대호가 투런 홈런을 치고 들어와 축하받고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2022.9.30/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com