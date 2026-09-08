'이럴수가' 다저스 WS 3연패 또 악재 닥쳤다…"통증 도졌다, 2026년에는 불가능하다"

오타니 쇼헤이와 세리머니를 하는 돌튼 러싱(오른쪽). AP연합뉴스

돌튼 러싱. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 월드시리즈 3연속 우승에 도전하는 LA 다저스가 또 한 명의 부상자 복귀 희망이 사라졌다.

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저 블루'는 8일(이하 한국시각) '다저스의 유망주 돌튼 러싱이 오른쪽 팔꿈치 문제로 한 달 남짓한 기간 동안 두 번이나 10일짜리 부상자 명단(IL)에 올랐다. 그리고 남은 2026시즌 동안 포수 마스크를 쓰는 것은 완전히 무산됐다'고 전다.

매체는 '러싱이 8월초 전력에서 이탈했을 당시 공식 병명은 우측 팔꿈치 염증이었다. 하지만 MRI 정밀 검진 결과 우측 팔꿈치 내측측부인대(UCL) 미세 파열이 발견됐다'며 '다저스 구단은 그가 수비가 불가능하다면 지명타자 역할로라도 올 시즌 내에 복귀할 수 있을 것으로 내다봤다'고 설명했다.

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러싱의 복귀 의지는 강했다. 단순히 그라운드에 서는 것이 아닌 포수로서 복귀를 염원했다. 매체는 '러싱 본인은 올해 안에 다시 포수 마스크를 쓸 수 있다고 매우 낙관했으며, 실제로 단계적인 송구 재활 훈련을 소화 중이었다'며 '하지만 이 훈련의 여파로 7일 선발 라인업에서 급히 제외됐다. 오른쪽 팔꿈치 통증이 도져 또다시 부상자 명단에 등재됐다. 그가 그라운드에서 가볍게 캐치볼을 하는 모습이 목격된 지 불과 몇 시간 만에 벌어진 일'이라고 이야기했다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 크게 우려하지 않았다. 최근 검진 결과에 대해 "상태는 이전과 크게 다르지 않다"며 "러싱은 며칠 동안 스윙 훈련을 멈출 것이다. 이후 몸 상태를 다시 끌어올려 타격 훈련을 소화하게 할 계획이다. 그 시점이 되면 마이너리그 재활 경기에 나서 실전 타석을 소화할 수 있을 것이고, 11일 뒤에 그의 정확한 상태를 재평가할 것"이라고 했다.

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다만, 올해 안으로는 포수 복귀 가능성에 완전히 선을 그었다. 매체는 '로버츠 감독은 가을야구를 포함해 올해 남은 기간 동안 러싱을 포수로 기용할 계획이 전혀 없다'라며 '무리해서 송구 재활 훈련을 다시 시도하지는 않을 것임을 시사했다'고 전했다.

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William Navarro-Imagn Images연합뉴스

수술 여부에 대해서는 '부상 부위의 특성상 러싱이 결국 토미 존 수술대에 오를 것이라는 관측이 제기됐다'면서도 '하지만 러싱 본인은 최근 그 가능성을 일축했으며, 로버츠 감독 역시 일정 부분 뜻을 같이했다'고 설명했다.

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로버츠 감독은 "수술이 필요하다고 생각하지 않는다"며 "지금 우리와 러싱의 최우선 과제는 일단 올 시즌을 잘 마무리하고 타격 감각을 다시 끌어올리는 것이다. 수술 여부를 포함한 향후 계획은 오프시즌이 되면 차차 결정할 것"이라고 말을 아꼈다.

매체 역시 '시즌이 막바지에 다다른 현시점에서 수술 결정을 조금 미룬다고 해도 내년 시즌 준비에 미치는 영향은 미미하기 때문에, 러싱이나 다저스 구단 모두 크게 손해 볼 것은 없는 상황'이라고 전망했다.

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러싱의 이번 부상자 명단 등재는 6일 자로 소급 적용돼 빠르면 15일에 다시 액티브 로스터에 등록될 수 있다. 매체는 '다저스는 포수 3인 체제를 유지하기 위해 산하 트리플 A에서 엘리에이저 알폰소를 콜업했다. 덕분에 주전 포수 윌 스미스나 백업 헌터 페두시아 중 선발로 나서지 않는 한 명을 대타 카드로 폭넓게 활용할 수 있는 여유가 생겼다'고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com