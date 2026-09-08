'왕의 귀환' 애런 저지 COME BACK! '라이브 배팅 마쳤다'…60일 IL서 복귀→포스트시즌 앞두고 몸 사린다

뉴욕 양키스의 애런 저지. 사진=ESPN

New York Yankees right fielder Aaron Judge points as he works out before a baseball game against the San Diego Padres, Sunday, Sept. 6, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

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[스포츠조선 강우진 기자]뉴욕 양키스의 애런 저지가 복귀한다. 저지는 5월말 이후로 처음 라이브 배팅을 진행했다.

MLB닷컴은 8일(한국시각) '양키스타디움에서는 최근 몇 달 사이 가장 중요한 이벤트가 열렸다'며 '저지가 타석에 들어서 실제 투수의 공을 타격한 것이다'고 보도했다. 저지는 60일 부상자 명단(IL)에서 복귀했으며, 오는 9일 있을 콜로라도 로키스와의 시리즈 첫 경기에서 선발 라인업에 이름을 올릴 것으로 예상된다.

저지 입장에서는 오랜 기다림 끝의 복귀다. 앞서 애런 분 양키스 감독은 저지의 출전 준비 단계가 마지막에 가까워졌다고 밝혔다. 저지는 오른쪽 갈비뼈 피로 골절로 지난 5월 31일부터 경기에 나서지 못하고 있다. 분 감독은 저지가 빠진 동안 팀이 공백을 잘 메워온 점에 대해서 칭찬했다. 하지만, 저지는 여전히 팀 타선의 핵심이라고 강조했다. 저지가 마지막으로 경기에 나섰을 당시 양키스는 36승 23패(승률 0.610)를 기록하고 있었다. 저지가 빠진 뒤 양키스의 승률은 0.536까지 하락했다.

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분 감독은 "공격력에서 어려움을 겪었던 긴 기간들이 있었다"면서도 "그 이유의 상당 부분은 저지가 없었기 때문이라고 생각한다"고 말했다. 이어 "하지만 최근 몇 주 동안에는 공격력이 다시 올라온 것 같고, 실제로 타선이 더 좋은 모습을 보이기 시작했다"고 덧붙였다.

Aug 30, 2026; Bronx, New York, USA; New York Yankees outfielder Aaron Judge (99) looks on from the dugout during the eighth inning against the Boston Red Sox at Yankee Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

저지는 팀을 위해 활약할 준비를 마쳤다.

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그는 "선수들이 잘해주고 있고, 타격도 잘하고 있다"며 "특히 스펜서 존스에게 외야에서 조금 더 기회를 줄 수 있었던 점이 좋았다"고 전했다.

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또 저지는 "엘리엇 라모스에게도 양키스에서 조금이나마 경험을 쌓을 기회를 줄 수 있었다"며 "분 감독이 나를 부르고 필요로 하는 순간이 오면 언제든 나가겠다"고 말했다.

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물론 저지의 공백기가 컸기에 경기 감각이 떨어진 모습이 나타날지는 지켜봐야 한다. 포스트 시즌을 앞두고 저지는 격한 수비를 지양하라는 지시를 받을 전망이다. 이번 부상도 뜬공을 잡으려 몸을 날리는 과정에서 발생했기 때문이다. 구단과 저지도 이를 잘 알고 있다.

그는 "다시 경기장에 나가 현명하게 플레이해 나갈 것"이라며 "특히 올해 남은 기간, 그리고 포스트시즌에 들어가서도 그렇게 하겠다"고 강조했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com