'전격 복귀' 오타니 심상치 않다, 7타수 6삼진 심각하네…'역전승' 다저스 5연승[LAD 리뷰]

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 우려를 지우지 못했다. 부상 복귀전에서 끝내 침묵을 지켰다.

오타니는 8일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 신시내티 레즈와 경기에 1번 지명타자로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 2삼진에 그쳤다. 시즌 타율은 종전 2할7푼9리에서 2할7푼7리로 떨어졌다. 다저스는 6대3 역전승을 거둬 5연승을 달렸다.

4경기 연속 결장으로 우려를 샀다. 오타니는 지난 6월부터 왼쪽 무릎에 통증을 느껴 결국 7월부터 투구를 중단했고, 오른쪽 이두근 부상이 생겨 타격까지 침체에 빠졌다. 지난달 마운드 복귀를 준비하는 과정에서 몸 상태가 나빠졌고, 오타니는 투구를 중단한 것도 모자라 타격도 어려운 몸 상태가 됐다. 그럼에도 다저스는 오타니를 부상자명단에 올리지 않고 버텼다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 경기 전 미국 현지 취재진과 인터뷰에서 "선수가 육체적으로 지치면 멘털도 영향을 받는다고 생각한다. 모든 상황이 한계에 이르렀던 것 같다. 지난 4일 동안 몸과 마음을 재정비했다. 오늘(8일) 경기력에 대해서는 어떤 일이든 일어날 수 있지만, 그가 몸과 마음 모두 더 나은 상태이기를 바랄 뿐"이라고 했다.

충분한 휴식을 취하고 돌아왔는데도 오타니의 방망이는 무거웠다. 지난 3일 세인트루이스 카디널스전부터 7타수 무안타 6삼진에 그치고 있다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

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오타니는 0-1로 뒤진 1회말 선두타자로 나선 첫 타석에서 좌익수 뜬공에 그쳤다. 신시내티 선발 체이스 번스는 시속 96.7마일(약 155.6㎞), 98.6마일(약 158.7㎞) 강속구를 연달아 꽂아 넣었고, 오랜만에 타석에 선 오타니는 적응하지 못해다.

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3회말 2사 주자 없는 상황에서 2번째 타석도 결과가 좋지 않았다. 오타니는 볼카운트 2B2S에서 뚝 떨어지는 슬라이더에 헛스윙해 삼진으로 물러났다.

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다저스의 반격 흐름을 끊기도 했다. 5회말 2사 1, 2루 기회에서 미겔 로하스가 3루수 땅볼에 그치는 듯했지만, 신시내티 3루수 키브라이언 헤이스의 1루 악송구가 나오는 바람에 주자가 모두 득점해 2-1로 뒤집었다. 로하스가 3루까지 갈 시간이 충분할 정도로 공이 외야 쪽으로 크게 튀어 빠졌다.

오타니는 계속된 2사 3루 기회에서도 자기 스윙을 하지 못했다. 볼카운트 1B2S에서 상대 좌완 브랜든 윌리암슨의 체인지업에 또 헛스윙해 삼진으로 물러났다.

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다저스는 6회말 승기를 잡았다. 프레디 프리먼과 맥스 먼시가 볼넷으로 출루해 얻은 1사 1, 2루 기회. 테오스카 에르난데스가 좌월 3점포를 터트려 5-1까지 거리를 벌렸다.

오타니는 5-2로 쫓기고 맞이한 7회말 2사 주자 없는 상황에서 4번째 타석을 맞이했다. 상대 투수 윌리암슨의 제구가 계속 흔들리는 상황. 오타니는 배트에 공을 맞히긴 했으나 정타를 만들진 못했고, 윌리암슨의 공이 계속 빠지는 바람에 볼넷으로 걸어 나갔다. 한 차례 출루에 만족하기에는 오타니의 표정이 복잡해 보였다.

다저스는 8회말 1사 만루에서 윌 스미스의 중견수 희생플라이에 힘입어 6-3 승리에 쐐기를 박았고, 오타니가 만회할 타석은 더 오지 않았다.

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다저스 선발투수 에밋 시언은 5⅔이닝 3안타(1홈런) 1볼넷 10삼진 1실점을 기록, 시즌 5승(8패)째를 챙겼다.

헛스윙하는 LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com