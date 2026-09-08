'태극전사' 위트컴이 끝냈다! SF, 연장 혈투 끝 STL 제압…이정후 2G 연속 안타

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 류지현호의 일원으로 활약했던 셰이 위트컴(샌프란시스코 자이언츠)이 끝내기 안타로 팀 승리에 일조했다.

위트컴은 8일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 펼쳐진 세인트루이스 카디널스전에서 4-4 동점이던 연장 11회말 유격수 방면 내야 안타로 타점을 올렸다. 세인트루이스 불펜 투수 조지 소리아노가 뿌린 2구째 96.3마일 싱커를 받아쳤고, 타구가 크게 바운드 되면서 전진 수비에 나선 내야수가 물러나 잡는 사이 1루를 밟았다. 3루 주자가 그대로 홈을 밟으면서 극적인 끝내기 점수로 연결됐다.

휴스턴 애스트로스에서 시즌을 시작한 위트컴은 WBC를 마친 뒤 개막 엔트리 진입에 실패, 트리플A에서 출발했다. 이후 휴스턴에서 몇 차례 기회를 얻었으나 팀 뎁스가 포화 상태인 가운데 안정적인 기회로 연결되지 못했다. 결국 지난달 휴스턴에서 DFA 처리된 위트컴은 클레임을 건 샌프란시스코로 유니폼을 바꿔 입으면서 새 도전에 나선 상태다. 결정적인 순간에 한방을 터뜨리며 모처럼 미소를 지었다.

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이정후는 이날 4타수 1안타 1볼넷을 기록했다. 5번 타자-우익수로 나선 이정후는 세인트루이스 선발 마이클 맥그리비를 상대로 첫 타석에서 땅볼, 두 번째 타석에서 중견수 뜬공에 그쳤다. 6회말에도 선두 타자로 나서 좌익수 뜬공으로 물러났다. 하지만 3-3이던 9회말 라인 스태넥과의 1B1S 승부에서 3구째 포심 패스트볼을 공략하면서 첫 안타를 만들었다. 4-4이던 연장 10회말 2사 2, 3루에서는 자동 고의4구로 출루했다. 이날 1안타를 추가한 이정후의 시즌 기록은 타율 0.280(500타수 140안타)이 됐다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com