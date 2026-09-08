"문보경, 대표팀 가서도 수비는 힘들듯"…염갈량의 한숨 "고우석은 연투까지 가능하다" [잠실 현장]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회말 1사 1,2루 LG 문보경이 안타를 날린 뒤 환호고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 찬스 이어가는 안타를 날린 LG 문보경. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 뒷문은 마침내 빗장을 걸어 잠글 준비를 마쳤지만, 내야의 핵은 여전히 그라운드에 서지 못한다. 가을야구 순위 싸움이 절정으로 치닫는 9월, LG 트윈스 사령탑 염경엽 감독의 계산서에 짙은 명암이 드리웠다.

고우석은 이번 주부터 '연투'까지 소화할 수 있는 100% 정상 컨디션이다. 반면, 주전 1루수이자 중심 타자인 문보경은 부상 여파로 아시안게임 대표팀 소집 전까지 수비 출전이 전면 불가하다는 진단이 내려졌다.

염경엽 감독은 8일 서울 잠실야구장에서 키움 히어로즈전에 앞서 고우석의 몸 상태에 대해 "이번 주부터는 컨디션이 완전히 올라왔다"라며 "정상적으로 다 활용할 수 있는 상태다. 벤치에서도 필요하다면 연투까지 포함해 정상적으로 기용할 계획"이라고 못을 박았다.

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치열한 순위 싸움 속에서 경기 중후반을 지워줄 수 있는 고우석의 완전한 복귀는 LG 불펜 운용에 거대한 숨통을 틔워줄 전망이다.

반면 타선과 내야진은 비상이다. 최근 타격 페이스를 바짝 끌어올리던 문보경의 몸 상태가 좀처럼 회복되지 않고 있다. 염 감독은 문보경을 두고 "몸이 계속 좋지 않아서 움직임을 체크해보고 있는데, 기껏해야 경기 후반 대타 한 타석 정도나 소화할 수 있을 것 같다"라며 깊은 한숨을 내쉬었다.

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이어 "더 이상 아픈 선수가 나오지 않아야 하는 중요한 시기인데, 딱 타격 사이클이 맞을 만하니까 부상을 당해 너무나 아쉽다"라고 토로했다.

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더 큰 문제는 수비 복귀 시점이다. 오는 14일 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀 소집이 불과 일주일도 남지 않은 상황이지만, 정상 수비는 사실상 물 건너갔다.

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염경엽 감독은 "대표팀에 가기 전까지 1군에서 수비로 나가는 것은 안 된다고 봐야 한다"라며 "내가 봤을 땐 아시안게임에 가서도 정상적으로 뛰거나 경기를 치르기가 쉽지 않아 보일 정도"라고 우려를 숨기지 않았다.

문보경이 수비에 나서지 못함에 따라, 1루 공백은 백업 자원인 문정빈이 당분간 계속해서 책임질 예정이다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

부상으로 이탈했던 베테랑 투수진의 1군 복귀 시계도 착실히 돌아가고 있다. 장현식과 김강률은 지난 6일 이천 SSG 랜더스전에서 나란히 실전 등판을 가졌다. 장현식은 단 6개의 공으로 세 타자를 돌려세우며 1이닝 무실점을 기록했다. 김강률은 1이닝 동안 2안타 1삼진 1실점해 아쉬움을 남겼다.

염 감독은 "주말에 한 경기씩 던졌는데, 두 투수 모두 2군에서 상태와 컨디션을 조금 더 보고 괜찮으면 한두 번 더 던지게 할 생각"이라며 "결국 자기 구위가 완벽히 올라와야 1군에서 힘을 쓸 수 있다"라고 설명했다.

특히 선발진 공백을 메워줄 자원으로 꼽히는 장현식의 활용법에 대해서는 "1군에 올라온다고 해서 70구까지 한 번에 던지기는 어렵다"라며 "2군에서 투구 수를 50개 안팎까지 끌어올린 뒤, 1군에서는 오프너 형태의 '불펜데이 선발'로 2~3이닝 정도를 책임지게 하는 그림을 그리고 있다. 지금은 선발 로테이션의 빈틈을 어떻게든 버텨내는 게 가장 중요하다"라고 덧붙였다.

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한편 이날 LG는 신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴(지명타자)-송창의(좌익수)-문정빈(1루수)-홍창기(우익수)-구본혁(3루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)순으로 라인업을 짰다. 선발투수는 박시원이다.