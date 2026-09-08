'전격 이도류 포기' 오타니 충격 선언, '1할-34삼진' 결단 필요했다…"앞으로 타격만 집중하겠다"

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] "아마도 안 던질 것 같다. 앞으로 타격에만 집중하겠다."

LA 다저스 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 투타 겸업을 포기한다. 올해는 마운드에 다시 설 생각이 없다고 못을 박았다. 내년에는 다시 '이도류'를 시도하려 하겠지만, 올해처럼 계속 몸에 무리가 온다면 투타 겸업 재개 시점을 명확히 알 수 없다.

오타니는 8일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 신시내티 레즈와 경기에 1번 지명타자로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 2삼진에 그쳤다. 시즌 타율은 종전 2할7푼9리에서 2할7푼7리로 떨어졌다. 다저스는 6대3 역전승을 거둬 5연승을 달렸다.

Advertisement

오타니는 앞서 4경기 연속 결장해 걱정을 샀다. 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근 부상이 결정적이었다. 지난달 말 마운드 복귀에 박차를 가하는 과정에서 부상 정도가 심해졌고, 타격까지 힘들어져 결국 투구를 중단할 수밖에 없었다.

오타니는 투구 프로그램을 시작한 지난달 9일 이후 타율 1할9푼8리(96타수 19안타), OPS 0.690, 34삼진에 그쳤다. 마지막으로 공을 던진 것은 지난달 29일이다. 마운드 복귀 직전 마지막 단계에서 크게 탈이 났다.

Advertisement

오타니의 방망이는 경기 내내 무거웠다. 0-1로 뒤진 1회말 첫 타석에서는 좌익수 뜬공에 그쳤다. 신시내티 선발 체이스 번스는 시속 96.7마일(약 155.6㎞), 98.6마일(약 158.7㎞) 강속구를 연달아 꽂아 넣자 오타니는 전혀 대응하지 못했다.

Advertisement

오타니는 이후로 연신 삼진을 당하다 7회말 2사 주자 없는 상황에서 볼넷을 골랐는데, 상대 투수 브랜든 윌리암슨의 제구가 심하게 흔들린 덕분이었다.

Advertisement

복귀전을 마친 오타니는 약 3주 만에 미국 현지 취재진 앞에 섰다. 그동안 인터뷰 요청을 계속 거절해 오타니의 몸 상태가 아주 심각한 게 아니냐는 추측성 보도가 나오기도 했다.

오타니는 마운드 복귀 가능성을 완전히 배제하진 않았지만, 올해는 다시 공을 던지지 않겠다고 못을 박았다. 타격감을 정상 궤도로 다시 올려놓을 시간은 충분하지만, 부상 악화 방지를 위해서는 투구를 할 수 없다는 것.

Advertisement

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

그는 "앞으로는 타격에만 집중할 생각이다. 앞으로는 전반적인 경기력이 더 나아질 것이라 자신한다. 내가 더 집중했던 부분은 투구를 해서 아예 경기에 출전하지 못하게 되는 최악의 시나리오가 발생하지 않도록 하는 것"이라고 설명했다.

다저스 구단은 처음에는 오타니가 부상자명단에 오르지 않아도 된다고 확언했지만, 결장이 길어지자 부상자명단 등재 여부를 고민했다. 어렵게 돌아왔지만, 오타니는 여전히 부상을 참고 뛰고 있다고 봐야 한다.

오타니는 "계속 경기에 나서는 게 완벽한 회복과 치료를 위한 최선의 방법은 아닐 것이다. 물론 가장 좋은 회복 방법은 경기에 전혀 나가지 않는 것이다. 하지만 지금은 그저 경기에 나가고, 잘 뛰며 현재에 집중하고 싶다"고 밝혔다.

Advertisement

데이브 로버츠 다저스 감독은 오타니가 타격에만 온전히 집중하게 하는 것과 관련해 "그 점도 고려 사항 중 하나다. 투수에 대한 부담을 덜어주고, 타자로서 완전히 집중해 페이스를 되찾게 하려는 것이다. 최근 몇 주 동안 그는 타석에서 평소의 모습이 아니었기 때문"이라고 설명했다.

로버츠 감독은 또 "가장 중요한 것은 타석에서 불안한 징후가 전혀 보이지 않았다는 점이다. 나흘을 쉬고 나서 좋은 컨디션으로 돌아왔다는 것 자체가 이미 하나의 성과"라고 했다.

오타니는 아직 투타 겸업을 완전히 포기하진 않았다. 올 시즌 경험을 발판 삼아 2027년 이후 다시 이도류를 시도하려는 의지를 보였다.

오타니는 "아쉬움이 남는다. 하지만 나중에 이번 시즌을 돌아봤을 때 배움의 계기로 삼았다고 말할 수 있도록, 그리고 다음 시즌 더 발전하기 위한 밑거름으로 확실히 삼고 싶다"고 강조했다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com