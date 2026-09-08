이강철 감독 "곰이 무서웠는데, 이제 호랑이가 가장 무서워"[수원 현장]

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기를 앞두고 한화 선수들과 인사를 나누는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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[수원=스포츠조선 나유리 기자]"곰이 무서웠는데, 이제 호랑이가 가장 무서워."

KT 위즈가 지난 주말 광주 원정 시리즈를 아쉬움 속에 마쳤다. KT는 KIA 타이거즈와의 3연전에서 3경기를 모두 내주는 스윕패를 당하고 말았다.

첫 경기에서 투수전 끝에 2-0 선취점을 뽑았고, 3실점 후 다시 9회초 3-3을 만드는 저력을 발휘했다. 그러나 연장 승부로 끌고가 10회말 변우혁에게 끝내기 희생플라이 타점을 허용하면서 허망하게 3대4로 지고 말았다.

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이후 2경기는 완패였다. 두번째날 경기에서는 양현종 공략에 실패하면서 3대6으로 졌고, 마지막날 역시 선발 데이비스 대니엘이 3이닝 3실점으로 일찍 무너진 KT는 상대 선발 제임스 네일에게 가로막히면서 3대8로 연패를 막지 못했다.

2위 KT가 4위 KIA에게 3연전을 모두 내주면서, 상위권 순위 싸움 역시 더더욱 알 수 없어졌다. 주말 3연전에 삼성이 LG를 상대로 2승1패 위닝시리즈를 챙기면서, KT는 1위 삼성과 1.5경기 차로 벌어졌다. 반대로 2연패에 빠진 LG 역시 KIA에 0.5경기 차로 쫓기는 상황. 삼성과 격차를 좁히고, KIA와의 격차는 벌릴 수 있는 기회가 무산되고 말았다. 여러모로 KIA 3연전 스윕패가 아쉬운 KT다.

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8일 수원 SSG 랜더스전을 앞두고 취재진과 만난 KT 이강철 감독은 "원래 곰(두산)이 무서웠는데 이제 호랑이(KIA)가 가장 무섭다"고 농담을 하면서 "이제 안무서운 팀이 없다. 요즘은 여기서 얻어맞아도, 또 다른 팀을 상대로 때릴 수 있다. 예측하기가 어렵다"며 씁쓸하게 웃었다.

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특히 내심 LG가 삼성을 잡아주기를 바랐지만, 그 역시도 계산대로 풀리지 않았다. 이강철 감독도 웃으면서 "나도 힘이 없으니까 거기(LG)가 해주길 바랐는데, 혹시나 하고 경기 중에 스코어(잠실)를 봤더니 9-3이더라. 삼성이 정말 세다는 느낌을 받았다"며 순위 싸움에 골치아픈 속내를 슬쩍 드러냈다.

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수원=나유리 기자 youll@sportschosun.com