페라자 부진, 결국에는 날씨 때문이었나…'5할 맹타' 사령탑도 웃는다, "선선해져서 그런지 나아졌더라"

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 페라자가 솔로홈런을 치고 김경문 감독과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "열심히 도움이 되려는 모습이 보기 좋더라."

요나단 페라자(한화 이글스)는 올 시즌 타격 수직 추락을 맛봤다.

전반기 82경기에서 타율 3할1푼4리 17홈런 53타점을 기록하며 타선의 중심을 잡았다.

Advertisement

후반기로 들어서자 타격감이 뚝 떨어졌다. 8월 15경기 타율은 1할2푼5리에 머물렀다.

2년 전에도 페라자는 똑같은 패턴이었다. 전반기는 65경기에서 타율 3할1푼2리 16홈런으로 활약했지만, 후반기 57경기에서 타율 2할2푼9리 8홈런에 머물렀다. 결국 페라자는 재계약에 실패했다.

Advertisement

지난해 페라자는 다른 모습을 보여줬다. 샌디에이고 파드리스 산하 트리플A에서 꾸준하게 좋은 모습을 보여줬다. 특히 7월 타율은 3할6리, 8월 타율은 3할3푼3리를 기록하며 여름에도 강한 모습을 보여줬다.

Advertisement

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 페라자가 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

138경기에 출전한 그는 타율 3할7리 19홈런을 기록하며 샌디에이고 마이너리그 MVP까지 차지했다.

Advertisement

이 모습을 기대하고 재영입을 했는데 2년 전과 같은 모습이 나오자 한화로서는 답답할 노릇이었다. 이대로 시즌이 끝난다면 내년 시즌 동행도 어려울 수밖에 없었다.

6월말 왼 무릎 불편감이 있어 우타석 소화에 어려움을 겪었다고는 하지만, 좌우타석에서 모두 밸런스가 무너진 모습이었다. 8월 모습만 보면 반등이 어려워보였다.

Advertisement

올 시즌은 조금 달라졌다. 2년 전 9월 14경기 타율이 1할4푼6리로 반등에 실패했다면, 올해 9월 6경기에서는 타율 5할(20타수 10안타)로 감이 좋다.

8일 대전 두산 베어스전에는 다시 2번타자로 복귀했다.

김경문 한화 감독도 페라자의 반등을 반겼다. 김 감독은 8일 경기를 앞두고 "날씨가 선선해져서 그런지 몰라도 페라자가 나아졌다"라며 "타격과 수비에서 열심히 도움이 되는 모습이 보기 좋더라"고 미소를 지었다.

Advertisement

한화는 심우준(유격수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-김태연(1루수)-허인서(포수)-최인호(중견수)-이도윤(2루수) 순으로 선발 라인업을 짰다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com