[오피셜] 키움, 코치진 개편 이병규 2군 작전 주루코치→1군 타격보조코치…원종현·염승원도 등록

사진출처=키움 히어로즈 홈페이지

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈가 코칭스태프 보직 변경과 엔트리 조정으로 팀 분위기 쇄신을 위한 승부수를 던졌다. 침체된 타선에 활력을 불어넣기 위해 타격 코치진을 보강하고, 그라운드 위 작전과 기동력을 책임질 주루 파트에도 변화를 줬다.

키움은 8일 서울 잠실구장에서 열리는 LG 트윈스와의 원정 경기를 앞두고 1군 코칭스태프 개편 소식을 전했다.

이들은 "금일 코칭스태프 등말소는 주루 파트에 새로운 변화를 주고, 타격 파트 코치 인력을 보강해 선수단의 집중력을 끌어올리는 등 전반적인 팀 분위기 쇄신 차원에서 전격적으로 이뤄졌다"라고 설명했다.

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퓨처스리그에서 유망주들을 지도해 온 이병규 작전/주루코치가 1군에 등록됐다. 이 코치는 타격 보조코치로서 기존 장영석 메인 타격코치와 호흡을 맞춰 1군 타자들의 타격감 조율과 멘탈 관리를 전담 지원한다.

원종현. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

기존 1루 주루 및 외야 수비를 담당했던 김준완 코치가 3루 작전/주루 코치로 자리를 옮겼다. 김 코치는 외야 수비 코치직과 함께 3루 베이스코치로서 경기 후반 치열한 승부처 작전을 진두지휘하게 된다.

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기존에 3루를 지켰던 박정음 코치가 1군 엔트리에서 말소됐다.

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이와 함께 베테랑 우완 투수 원종현과 내야 유망주 염승원이 8일 자로 1군 엔트리에 이름을 올렸다. 에이스 안우진과 내야수 어준서는 지난 7일 엔트리에서 말소됐다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com