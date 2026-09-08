한국전 156㎞ 쾅! 亞 U-18 대만 투수 시선 집중…"ML 스카우트 15명 참관"

사진출처=대만야구협회 홈페이지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 18세 이하(U-18) 아시아청소년야구선수권 한국전 선발로 나섰던 대만 투수에 시선이 쏠리고 있다.

대만 중화통신은 7일(한국시각) 타이베이 톈무구장에서 펼쳐진 한국-대만전에 메이저리그 스카우트 15명 이상이 참석해 경기를 지켜봤다고 전했다. 통신은 'KBO리그, 일본 프로야구(NPB) 스카우트까지 포함하면 20명이 넘는 숫자였다'고 소개했다. 구체적으로 보스턴 레드삭스, 필라델피아, 필리스, 피츠버그 파이어리츠, 토론토 블루제이스, 샌프란시스코 자이언츠, 애리조나 다이아몬드백스, 샌디에이고 파드리스, LA 에인절스, 탬파베이 레이스, 디트로이트 타이거스, 뉴욕 양키스가 거론됐다. 이들 대부분 극동 담당 스카우트를 두고 있는 만큼, 이번 대회에서 유망주 발굴을 위해 현장을 찾은 것으로 보인다.

이날 경기는 양팀 선발의 호투가 빛났다. 오는 21일 KBO 신인 드래프트 전체 1순위가 유력한 하현승(부산고)은 대만 타선을 상대로 5⅔이닝 2안타 무4사구 12탈삼진 무실점의 괴력투를 펼치며 승리에 일조했다. 대만은 비록 패했으나, 선발 류젠위가 5이닝 무안타 2볼넷 6탈삼진 무실점의 노히트 피칭을 펼쳤다. 특히 류젠위는 156㎞의 구속을 기록하기도. 이에 대해 중화통신은 'TV 중계화면에 156㎞로 찍혔으나, 현장 투구 추적기에 따르면 154㎞였다'고 밝혔다.

Advertisement

이날 경기장에는 일본 U-18 대표팀의 오카다 다쓰오 감독도 모습을 드러냈다. 우승 경쟁 상대인 한국, 대만 전력 탐색을 위한 것. 오카다 감독은 대만 취재진과 인터뷰에서 "두 팀 모두 매우 강했다. 특히 투수가 그랬다. 구속, 제구력 모두 훌륭했다. 일본 타자들이 두 팀(한국, 대만) 투수를 어떻게 상대해야 할 지 고민 중"이라고 말했다. 또 "올해 일본 고교 좌완 투수 중 류젠위 같은 구속을 던지는 투수는 없었다"고 칭찬하기도 했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com