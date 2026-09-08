'사실상 마지막 기회' 2군 갔던 아쿼 투수, 오늘부터 불펜 대기[수원 현장]

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. SSG 선발투수 타케다가 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[수원=스포츠조선 나유리 기자]2군에 내려갔던 아시아쿼터 투수 타케다 쇼타가 1군에 복귀했다. 불펜에서 대기한다.

SSG 랜더스는 8일 수원 KT 위즈전을 앞두고 타케다를 1군 엔트리에 등록했다. SSG는 휴식일이었던 7일 투수 최용준을 엔트리에서 제외했고, 이 자리를 타케다가 채운다.

일본프로야구(NPB) 소프트뱅크 호크스, 일본 국가대표로도 활약했던 타케다는 올 시즌을 앞두고 아시아쿼터로 SSG와 계약했다. 최고 커리어를 가진 투수로 기대를 모았지만, 수술 이후 긴 공백 탓인지 전성기 기량을 되찾지는 못했다.

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타케다는 20경기에 선발 투수로 등판해 2승10패 평균자책점 7.86으로 부진했다. 가장 마지막 등판이었던 지난 8월 19일 삼성 라이온즈전 2이닝 7안타 1탈삼진 2볼넷 6실점 이후 결국 2군행 통보를 받았다. 타케다는 8월 20일 1군에서 말소됐다.

2군에서 선발이 아닌 불펜으로 준비에 나섰다. 잔여 시즌에는 불펜으로 활용하겠다는 뜻도 전달했다. 타케다는 퓨처스리그 4경기에서 1이닝씩을 던졌다. 처음 2경기는 무실점으로 깔끔하게 막았지만, 9월 3일과 4일 삼성 2군을 상대로 연투를 했을때는 각각 1이닝 1실점, 1이닝 3실점으로 내용과 결과가 좋지 않았다.

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이숭용 감독은 "초반에는 좋았는데, 연투를 시켜봤더니 확실히 불펜을 처음 해보니까 그 과정이 썩 그렇게 좋진 않았다"면서도 "지금 우리팀이 필승조를 제외하고는 어린 투수들이 많이 올라온다. 경기를 운영할 수 있는 투수가 필요하다. 주자가 깔린 상태에서 막아줄 수 있는 역할을 타케다가 해줄 수 있는지 보려고 한다. 위기 상황에서도 어떻게 던지는지 체크하겠다"고 활용 방안을 밝혔다.

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사실상 타케다에게도 마지막 기회다. 이대로 SSG를 떠나게 되면 내년 프로 커리어 연장은 쉽지 않을 수도 있는 위기. 불펜 보직 이동으로 희망을 다시 찾기만 한다면, 내년에 대한 전망도 다시 밝아진다.

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이숭용 감독은 "본인 말로는 스피드도 조금씩 올라왔다고 하더라. 일단 1이닝씩을 강하게 던질 수 있게끔 해서, 우리도 나름대로 경우의 수를 넓히고 고민을 하려고 테스트 해볼 생각"이라고 덧붙였다.

수원=나유리 기자 youll@sportschosun.com