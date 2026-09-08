안우진 말소에 팬들 심장 '쿵'→"17경기 남았는데 시즌아웃 아냐?"…사령탑의 말은 [잠실 현장]

허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 잔여경기가 단 17경기 남은 상황에서 지난 7일 키움 히어로즈의 토종 에이스 안우진이 말소됐다.

이로 인해 안우진이 사실상 올 시즌을 마무리한 것 아니냐는 목소리가 나오기도 했다.

하지만 키움 설종진 감독이 선을 그었다. 부상이 아닌 철저한 관리 차원의 재충전이며, 열흘 뒤 복귀해 정규시즌 잔여 3경기를 책임진다는 구구상이다.

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안우진은 지난 7일 내야수 어준서와 함께 1군 엔트리에서 제외됐다. 팀이 6연패를 끊어낸 직후 에이스가 엔트리에서 빠지자 일각에서는 '몸에 이상이 생긴 것 아니냐', '순위 싸움이 사실상 멀어지면서 에이스를 조기 셧다운(시즌 아웃)시키는 것 아니냐'는 우려 섞인 시선이 쏟아졌다.

하지만 설 감독은 "안우진은 몸에 큰 부상이 있는 것이 전혀 아니다"라며 "선발로서 긴 이닝을 던져오며 누적된 피로를 덜어주기 위한 순수한 '휴식 차원'의 말소"라고 못을 박았다.

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이어 "컨디션에 아무런 문제가 없기 때문에 시즌을 조기에 접는 일은 없다. 팬분들께서 걱정하지 않으셔도 된다"라고 단호하게 말했다.

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규정상 1군 등록이 불가능한 열흘의 의무 기간만 채우면 곧바로 1군 마운드에 올리겠다는 계획이다. 설 감독은 "(안우진을) 11일째 되는 날 곧바로 복귀시킬 생각"이라며 "복귀전 이후부터는 무리하지 않고 8일에서 10일 정도의 넉넉한 턴을 주면서 등판 간격을 조율할 것"이라고 설명했다.

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구체적인 등판 횟수에 대해서도 "몸 상태와 컨디션에 특별한 이상이 없다면 정규시즌이 끝나기 전까지 세 번 정도 선발 로테이션에 정상적으로 들어갈 것"이라고 전했다.

안우진은 사실상 '리햅' 시즌이다. 그런 그가 시즌 끝까지 선발 로테이션을 돈다는 것은 그만큼 내년 시즌 키움에는 희소식이다.

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한편 이날 키움의 선발 라인업은 서건창(지명타자)-추재현(우익수)-맷 데이비슨(1루수)-케스턴 히우라(좌익수)-김웅빈(3루수)-김동헌(포수)-염승원(2루수)-박주홍(중견수)-권혁빈(유격수)이다. 선발투수는 하영민이다.

설종진 감독. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com