'PS 이렇게 정해지나' 5위 두산, 호재 만난다…'6억' 정규직 외인이 돌아온다 "10일 키움전 등판"

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회초 2사 만루 위기를 넘긴 벤자민이 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 갈 길 바쁜 두산 베어스가 반가운 지원군을 맞이한다.

김원형 두산 감독은 8일 대전 한화 이글스전을 앞두고 "벤자민이 어제(7일) 라이브피칭을 했다"고 밝혔다.

벤자민은 올 시즌 크리스 플랙센의 단기 대체 외국인선수로 두산 유니폼을 입었다. 첫 등판이었던 4월21일 롯데전에서 4⅔이닝 동안 7개의 탈삼진을 잡는 등 좋은 모습을 보여줬고, 결국 45만달러(약 6억원)에 정식 계약에 성공했다.

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19경기에서 5승7패 평균자책점 2.53으로 안정적인 피칭을 펼쳤던 벤자민은 8월18일 NC전 등판 이후 어깨 통증이 생기면서 전력에서 이탈하게 됐다. 당시 두산 관계자는 "견갑하근 미세 손상 진단이 나왔다"고 설명했다.

약 보름 정도의 공백기를 가진 벤자민은 7일 라이브피칭을 하면서 복귀에 속도를 냈다. 총 22개의 공을 던졌고, 강승호 오명진 등이 타석에 섰다.

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피칭 이후 큰 이상이 발견되지 않으면서 복귀 날짜까지 잡혔다. 김 감독은 "10일 키움전(잠실)에 등판할 예정이다. 50구 정도 예정하고 있다"라며 "이후 몸 상태에 이상이 없으면 정상적으로 로테이션에 들어갈 예정이다. 일단 키움전 등판 이후의 상태를 봐야할 것 같다"고 설명했다.

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3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 두산 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

두산으로서는 반가운 소식이다. 두산은 7일까지 62승4무47패로 5위다. 6위 NC 다이노스가 최근 10경기에서 7승3패를 기록하며 4.5경기 차까지 따라왔다.

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이런 가운데 '에이스' 곽빈이 9일 잠실 SSG전을 끝으로 아시안게임 준비에 들어간다. 아시안게임에 '13승 투수' 최민석까지 합류하는 만큼 선발 한 명이 급한 입장이다. 벤자민의 복귀가 간절했다.

한편, 두산은 8일 한화 선발 류현진을 맞아 박찬호(유격수)-박지훈(3루수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-김민석(좌익수)-강승호(1루수)-정수빈(중견수)-김기연(포수)-김대한(우익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 최승용이 나온다.

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6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기.5회초 2사 1, 2루 두산 양석환이 3점 홈런을 치고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

6일 인천 SSG전에서 홈런 포함 2안타 4타점으로 활약한 내야수 양석환이 선발 라인업에서 빠졌다. 김 감독은 "SSG전에서는 (양)석환이가 결정적인 3점 홈런을 쳤는데 그게 큰 승리의 요인"이라고 칭찬하면서도 "아직은 감각이 올라왔다고 보기에는 어려운 것 같다"고 이야기했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com